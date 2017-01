Комментарии Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Готовится Послание Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету республики снова Саратов on Затянем часовые пояса?.. Володя on Главу Чувашии Михаила Игнатьева поздравляют с 55-летием Володя on Готовится Послание Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету республики Володя on Готовится Послание Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету республики Главное С первых дней наступившего года вступают в силу новые законы и правила ЧТО ЖДАТЬ В 2017-М? Перемены в регистрации прав

С первого января вступил в силу Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», принятый в 2015 году. Он вносит существенные изменения в деятельность регистрирующего органа.

Помимо регистрации прав и сделок с недвижимостью Росреестр начнет осуществлять их кадастровый учет. Произойдет объединение двух крупнейших баз данных – Единого государственного реестра прав и Государственного кадастра недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Это будет свод достоверных, систематизированных сведений об объектах недвижимости и правах на нее, о границах реестровых дел, кадастровых картах и книгах учета документов.

Сейчас кадастровый учет и регистрация прав – разные процедуры, новый закон позволяет гражданам подать заявления одновременно на обе, что значительно экономит время. При этом порядок обращения в регистрирующий орган с заявлениями о кадастровом учете, госрегистрации прав остается прежним – заявления могут быть поданы лично, через почтовое отправление либо в электронной форме.

Сокращаются сроки оформления документов. В течение 10-12 дней и кадастровый учет проведут, и права зарегистрируют. Если нужен один из документов, то за 7 дней оформят регистрацию, а за 5 дней – кадастровый учет. Выписку о вашем объекте недвижимости можно будет получить не за пять дней, как сейчас, а за три.

Еще одно немаловажное нововведение – с января этого года регистрация возникновения или перехода прав на недвижимое имущество будет удостоверяться выпиской из ЕГРН, свидетельства о госрегистрации прав выдавать больше не будут.

Также с первого января отменяется одно из важнейших положений «дачной амнистии». Раньше владельцу, например, дачного домика нужно было подать только заявление о регистрации прав на него, составить декларацию на объект и оплатить госпошлину. Теперь зарегистрировать права на дачные строения можно будет лишь на основании технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок. Фото Олега МАЛЬЦЕВА из архива редакции

? Тем, кто проспал «дачную амнистию», оформить документы даже на самый маленький домик будет теперь гораздо сложнее. Ипотека без господдержки

1 января 2017 года истек предусмотренный Правительством РФ срок действия программы государственного субсидирования ставок по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках. По сообщению ряда федеральных СМИ, ранее глава Минстроя России Михаил Мень отмечал, что данную программу в том виде, в котором она существовала, продлевать не имело смысла.

Средняя ставка по ипотеке составляла 12,7 проц., а с господдержкой – 12 проц. «В случае возникновения каких-то проблем, если мы вновь почувствуем некую турбулентность в экономике, немедленно будет включен отработанный нами механизм государственного субсидирования ипотеки. Мы ее можем включить в течение двух недель, грубо говоря. То есть мы готовы и теперь уже вооружены», – сказал Михаил Мень. Рассматриваются новые программы, в частности, варианты поддержки конкретных субъектов, а также поддержки на федеральном уровне отдельных категорий граждан.

Напомним, в марте 2015 года правительство запустило программу господдержки рынка ипотеки, которая подразумевает субсидирование ставки по жилищным кредитам до 12 проц. В феврале 2016-го программа была продлена на весь год. Это существенно оживило рынок жилья в Чувашии. По данным Минстроя республики, в январе – октябре минувшего года ипотекой воспользовались более 8820 человек, сумма кредитов составила 11,9 млрд. рублей. Это на 30 с лишним процентов больше, чем за тот же период 2015 года.

Ранее эксперты рынка дали прогноз, что в случае отмены программы господдержки в 2017 году ставка стабилизируется на уровне 13–13,5 проц. годовых, то есть приблизится к средней ставке по кредитам на вторичное жилье. Однако к 2018 году, если ЦБ продолжит снижать ключевую ставку, а инфляция замедлит рост, средняя ставка ипотеки может опуститься к 10 проц. или даже ниже. Ходят слухи

В Интернете активно обсуждаются слухи о том, что на оформление заграничного паспорта нового образца в этом году будут установлены новые расценки.

В частности, говорят, что если раньше загранпаспорт обходился потребителю в 3,5 тысячи рублей, то теперь он будет стоить 5 тысяч. Увеличится якобы и пошлина за детский загранпаспорт. Прежде его оформление стоило 1,5 тысячи рублей, а теперь будто бы родителям придется выложить за новенький документ для ребенка на тысячу больше.

Между тем, как отметили в МВД по Чувашии, пока никаких распоряжений на этот счет не поступало, и посоветовали населению не доверять слухам. Так что расценки на оформление загранпаспорта нового образца остаются прежними. Как и на документы старого поколения: взрослый загранпаспорт стоит 2 тысячи рублей, детский – 1 тысяча. Паспорт со скидкой

Однако не спешите нести документы в соответствующие структуры. С 1 января пользователи Единого портала государственных и муниципальных услуг могут оплачивать госпошлины со скидкой 30 процентов.

Как сообщают в Мининформполитики Чувашии, для получения такой скидки нужно выполнить несколько условий. Во-первых, подать заявление на получение услуги через портал gosuslugi.ru. Во-вторых, выбрать безналичный способ для оплаты госпошлины. Причем операцию можно совершить через банковскую карту, электронный кошелек или мобильный телефон.

Таким образом скидку можно получить при оформлении паспорта, свидетельства о заключении брака, регистрации транспортного средства. К примеру, тот же загранпаспорт обойдется пользователям портала не в 3500 рублей, а в 2450. А за выдачу национального водительского удостоверения нужно будет заплатить не 2 тысячи рублей, а 1400 рублей. Заметим, оплачивать госпошлины со скидкой можно до 1 января 2019 года. ОСАГО останется в прежней цене

Но сам Закон «Об Обязательном страховании гражданской ответственности» существенно обновлен. Главное изменение заключается в том, что с 1 января 2017 года все страховые компании, работающие на рынке ОСАГО, обязаны продавать электронные полисы. Им предписано внимательно следить за состоянием своих интернет-сайтов, обеспечивать их бесперебойную работу и в случае технических неполадок уведомлять об этом Центробанк.

Надзор за реализацией электронных полисов возложен на Российский союз автомобилистов. Страховщика, который ответит отказом на просьбу клиента продать полис онлайн, оштрафуют на 300 тысяч рублей. Впрочем, закон не обязывает страховщиков создавать специальные сервисы. Принимать заявления и продавать полисы они могут по электронной почте.

По желанию страхователя можно получить к электронному ОСАГО дополнительно полис на официальном бланке. Теперь он розового цвета. В офисе страховой компании такая услуга оказывается бесплатно, а если отправка документа будет осуществлена по почте, то клиенту придется ее оплатить. При этом закон ужесточает ответственность покупателей электронных полисов, если они укажут неверные данные, чтобы снизить стоимость страховки. Компании могут регрессом взыскать с клиента всю сумму выплаты пострадавшему (если был такой случай) или разницу между «нормальной ценой» и «заниженной» (если выплаты не было).

Что еще важно отметить в проводимой реформе. Изменения в законе сильно ограничивают деятельность автоюристов. С 1 января водители, попавшие в ДТП, направление на станцию технического обслуживания смогут получать только от страховой компании. Страховщик сам оценит и оплатит ремонт. Деньги клиенту на восстановление автомобиля будут предоставляться в исключительных случаях. Обращаться к независимым экспертам можно будет лишь в случае несогласия страхователя с озвученной суммой, а не в первую очередь, как было до сего времени.

Делом времени считают эксперты и принятие поправок в Закон «Об ОСАГО», предложенных Минфином РФ. Суть их состоит в том, чтобы ввести повышающий коэффициент стоимости полиса автогражданки для злостных нарушителей Правил дорожного движения. В 1,86 раза может подорожать страховой полис для водителей, оштрафованных в течение года от 5 до 9 раз. А для тех, кто нарушит ПДД за 12 месяцев более 35 раз, уже в три раза.

И еще. С Нового года вдвое, с 50 до 100 тысяч рублей, повысился лимит выплаты по европротоколу. Чиновникам повысили пенсионный возраст

С 1 января вступил в силу закон, повышающий пенсионный возраст для государственных служащих. Так, нынче женщины-чиновницы могут выйти на пенсию в 55 лет и 6 месяцев, а мужчины-чиновники – в 60 лет 6 месяцев.

Но это не окончательный показатель. Согласно законодательству пенсионный возраст для слуг народа ежегодно будет увеличиваться на полгода и к 2032 году составит у прекрасной половины 63 года, у сильной – 65 лет. До сих пор госслужащие выходили на пенсию в том же возрасте, что и остальные жители России: мужчины в 60 лет, женщины в 55.

Напомним, по российскому законодательству госслужащие – те, кто попадает под действие закона «О государственной гражданской службе» и чьи должности есть в реестрах, обозначенных в названном законе.

Кроме срока выхода на заслуженный отдых изменились для чиновников и требования к стажу, необходимому для назначения пенсии за выслугу лет (у экс-чиновников пенсии складываются из страховой пенсии по старости и выплаты за выслугу лет). Как гласит закон, минимальный стаж государственной гражданской службы для этого должен составлять 20 лет, а не 15, как это было до нынешнего года. Переход, однако, тоже будет плавным – по шесть месяцев ежегодно.

Кстати, с 60 до 65 лет повышается и предельный возраст пребывания на госслужбе.

Новшества касаются государственных гражданских и муниципальных служащих, а также тех, кто занимает государственные должности Российской Федерации и субъектов федерации. Работать дольше для получения повышенных пенсий придется депутатам Госдумы и членам Совета Федерации. Чтобы к страховой пенсии по старости получить доплату 55 проц., парламентариям теперь нужно будет исполнять полномочия не от 1 года до 3 лет, как прежде, а 5. Для 75-процентной надбавки придется побыть депутатом или сенатором не три года и более, а десять лет. ? «Этажи» ипотеки в Чувашии в 2016 году выросли втрое.

Метки:



Метки: Главное , . A A A