Главное Цитата номера Сергей НЕЯСКИН, министр внутренних дел по Чувашии: «По итогам 2016 года во всех субъектах России был проведен независимый опрос общественного мнения о деятельности органов внутренних дел. Рейтинг защищенности жителей Чувашии и эффективности деятельности полиции оценен как высокий. А уровень доверия граждан в обеспечении их личной и имущественной безопасности – как очень высокий.

Данный результат демонстрирует эффективность проделанной работы и наряду с параметрами социально-экономического развития свидетельствует об инвестиционной привлекательности региона. Основная заслуга в этом принадлежит всему руководству республики. Одним только органам внутренних дел трудно решать все вопросы по обеспечению безопасности людей».

Метки: МВД, Полиция.



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