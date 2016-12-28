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Главное, От Алатыря до Ядрина
От Алатыря до Ядрина

Сказку слепили из снега
КРАСНОЧЕТАЙСКИЙ РАЙОН. Многодетная семья Патьяновых из деревни Акчикасы снова порадовала односельчан оригинальными скульптурами из снега.
Вот уже много лет супруги Олег Алексеевич и Елена Александровна поддерживают добрую семейную традицию: перед Новым годом украшают площадку перед своим домом снежными фигурами. А заодно участвуют в ежегодном конкурсе снежных композиций, проводимом администрацией Акчикасинского сельского поселения.
В этом году всей семьей они слепили Деда Мороза и Снегурочку. Во дворе поселились еще и очаровательный снеговик, символ наступающего года – петушок, сказочный заяц и добрый тигр. Мастера говорят, что вдохновляют их на творчество любимые дети.

? Благодаря новогоднему конкурсу Акчикасинское сельское поселение преображается в сказочный городок снежных фигур.

Дружно сыграли в хоккей
КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН. В деревне Урмаево прошел турнир по хоккею на призы общественной организации «Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики».
Состязания традиционно проводятся накануне Нового года. Открыли турнир на ледяной арене Урмаевского стадиона взрослые команды: сборные Комсомольского, Янтиковского и Канашского районов, а также команда Асановского сельского поселения. Детские и подростковые хоккейные группы будут соревноваться на льду в дни зимних каникул.
Между тем схватка взрослых хоккеистов была упорной и захватывающей, все боролись за выход в финал, чтобы стать победителем турнира. В итоге первое место заняла сборная хоккейная команда Янтиковского района, забившая в овертайме дополнительную шайбу. Серебро досталось Канашскому району, а на третьем месте оказались любители хоккея Комсомольского района.

? В течение дня шел снег, но это не помешало участникам турнира показать отличную игру.

Навели порядок
КАНАШСКИЙ РАЙОН. В преддверии праздников жители деревни Новые Шальтямы сами решили навести в своей округе порядок.
На зимний экологический субботник под руководством главы администрации Шальтямского сельского поселения Евгения Волкова вышли около 30 местных добровольцев. Люди очистили от мусора и валежника овраги и территорию вокруг местных прудов. Вырубили разросшиеся в центре деревни кустарники. Теперь, надеются в администрации, жители будут больше ценить чистоту своего поселения. Местные власти объявили участникам субботника огромную благодарность.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

  • В АЛАТЫРЕ 290 ребят из малообеспеченных семей получат под Новый год сладкие подарки. Мешочки с лакомствами детям приготовили депутаты горсобрания, местные предприниматели и просто неравнодушные люди.
  • В ЯЛЬЧИКСКОМ РАЙОНЕ на строящемся храме Воскресения Христова установили купола. Новая церковь возводится на пожертвования неравнодушных жителей села, местных предпринимателей, земляков – уроженцев района.
  • В УРМАРСКОМ РАЙОНЕ 14 многодетным семьям вручены сертификаты на право безвозмездного получения земельного участка. Всего же в районе для получения земли по республиканской программе на учете стоят 154 семьи.
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Метки: Главное, От Алатыря до Ядрина, .

30.12.2016 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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