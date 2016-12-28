От Алатыря до Ядрина

Сказку слепили из снега

КРАСНОЧЕТАЙСКИЙ РАЙОН. Многодетная семья Патьяновых из деревни Акчикасы снова порадовала односельчан оригинальными скульптурами из снега.

Вот уже много лет супруги Олег Алексеевич и Елена Александровна поддерживают добрую семейную традицию: перед Новым годом украшают площадку перед своим домом снежными фигурами. А заодно участвуют в ежегодном конкурсе снежных композиций, проводимом администрацией Акчикасинского сельского поселения.

В этом году всей семьей они слепили Деда Мороза и Снегурочку. Во дворе поселились еще и очаровательный снеговик, символ наступающего года – петушок, сказочный заяц и добрый тигр. Мастера говорят, что вдохновляют их на творчество любимые дети.

? Благодаря новогоднему конкурсу Акчикасинское сельское поселение преображается в сказочный городок снежных фигур.

Дружно сыграли в хоккей

КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН. В деревне Урмаево прошел турнир по хоккею на призы общественной организации «Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики».

Состязания традиционно проводятся накануне Нового года. Открыли турнир на ледяной арене Урмаевского стадиона взрослые команды: сборные Комсомольского, Янтиковского и Канашского районов, а также команда Асановского сельского поселения. Детские и подростковые хоккейные группы будут соревноваться на льду в дни зимних каникул.

Между тем схватка взрослых хоккеистов была упорной и захватывающей, все боролись за выход в финал, чтобы стать победителем турнира. В итоге первое место заняла сборная хоккейная команда Янтиковского района, забившая в овертайме дополнительную шайбу. Серебро досталось Канашскому району, а на третьем месте оказались любители хоккея Комсомольского района.

? В течение дня шел снег, но это не помешало участникам турнира показать отличную игру.

Навели порядок

КАНАШСКИЙ РАЙОН. В преддверии праздников жители деревни Новые Шальтямы сами решили навести в своей округе порядок.

На зимний экологический субботник под руководством главы администрации Шальтямского сельского поселения Евгения Волкова вышли около 30 местных добровольцев. Люди очистили от мусора и валежника овраги и территорию вокруг местных прудов. Вырубили разросшиеся в центре деревни кустарники. Теперь, надеются в администрации, жители будут больше ценить чистоту своего поселения. Местные власти объявили участникам субботника огромную благодарность.