С наградой!

Указом Главы Чувашии от 24 декабря 2016 года награждены:
медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой»
Васильев Сергей Иванович – генеральный директор акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов», г. Шумерля;
Почетной грамотой Чувашской Республики Степанов Александр Юрьевич – председатель совета Красночетайского райпо, глава Красночетайского района – председатель Собрания депутатов Красночетайского района.
Присвоены почетные звания:
«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Кантеевой Зинаиде Зиноновне – заведующей Большеяльчикским сельским Домом культуры централизованной клубной системы Яльчикского района;
«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Пронину Александру Николаевичу – начальнику цеха сборки, испытаний и комплектации кузовов-фургонов № 15 акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов», г. Шумерля;
«Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики» Лапшину Алексею Юриевичу – президенту Федерации спортивной борьбы Чувашской Республики», исполнительному директору ООО «Лидер», г. Чебоксары.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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