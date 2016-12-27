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В страшной авиакатастрофе погибли талантливые молодые певцы Максим Иванов и Андрей Кочемасов
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Еженедельное совещание с членами Правительства Чувашской республики началось с минуты молчания
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Журналисты «Советской Чувашии» и Национального телевидения примут участие в пресс-конференции Президента России Владимира Путина
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    С наградой!

    Указом Главы Чувашии от 24 декабря 2016 года награждены:
    медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой»
    Васильев Сергей Иванович – генеральный директор акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов», г. Шумерля;
    Почетной грамотой Чувашской Республики Степанов Александр Юрьевич – председатель совета Красночетайского райпо, глава Красночетайского района – председатель Собрания депутатов Красночетайского района.
    Присвоены почетные звания:
    «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Кантеевой Зинаиде Зиноновне – заведующей Большеяльчикским сельским Домом культуры централизованной клубной системы Яльчикского района;
    «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Пронину Александру Николаевичу – начальнику цеха сборки, испытаний и комплектации кузовов-фургонов № 15 акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов», г. Шумерля;
    «Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики» Лапшину Алексею Юриевичу – президенту Федерации спортивной борьбы Чувашской Республики», исполнительному директору ООО «Лидер», г. Чебоксары.

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    28.12.2016 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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