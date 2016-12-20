Демография и охрана труда

Вчера в Москве состоялась рабочая встреча министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина и Главы Чувашии Михаила Игнатьева.
На встрече обсуждались вопросы, касающиеся государственной демографической политики, в том числе ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка и перспектив софинансирования из федерального бюджета выплат при рождении 3-го ребенка (или последующих детей), сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.
Михаил Игнатьев поблагодарил за поддержку Чувашии в реализации Республиканской программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда на 2016 год. Отдельно обсужден вопрос участия в программе ККУ «Концерн «Тракторные заводы». Сегодня в мероприятиях задействованы 4040 работников концерна, на эти цели выделено 88,4 млн. рублей. Что позволило стабилизировать ситуацию на рынке труда республики и предотвратить массовое увольнение работников.
Максим Топилин акцентировал внимание на необходимости усилить работу в части снижения смертности в трудоспособном возрасте, в том числе за счет охраны труда и выявления профессиональных заболеваний.
Кроме того, были затронуты вопросы повышения заработной платы работников бюджетной сферы и снижения неформальной занятости.
Фото cap.ru
? В Чувашии эффективно трудоустраивают инвалидов, считает Максим Топилин.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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