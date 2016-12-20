Главное 85 ступеней к добру и очищению ЭНЕРГЕТИКИ БЛАГОУСТРОИЛИ ОЧЕРЕДНОЙ РОДНИК В собственный праздник принято получать подарки, а в Чувашской энергосбытовой компании поступили наоборот: в День энергетика, ежегодно отмечаемого 22 декабря, энергокомпания сама одарила жителей Канашского района. И предновогодний подарок получился очень даже символичный – самый что ни на есть экологичный к началу Года экологии: в селе Высоковка состоялось торжественное открытие реконструированного силами энергетиков родника.

ИСТОЧНИК С ИСТОРИЕЙ

С высокого холма, на котором расположен один из старейших в республике храмов – церковь Святой Троицы, взору открывается милая картина: аккуратная лестница, ведущая вниз к небольшой бревенчатой избушке, – в ней и находятся родник с купелью. И вся округа как на ладони. Красота! «А вы к нам летом приезжайте – не налюбуетесь! – говорит жительница села Вера Анина, которая по такому случаю не поленилась пройти через поле по глубоким, по колено, сугробам. – Места у нас не только красивые, но и богатые. Рыбалка, ягоды, грибы… А рыжиков нынче уродилось!»

Вниз с ней спускаемся по той самой лестнице: она длинная – несколько десятков метров. Крепкие доски, металлические каркас и перила – энергетики к обустройству родника подошли со свойственной им основательностью. «85 ступеней – мы уже успели подсчитать», – уточняет Вера Андреевна. Сама она уроженка Высоковки, но еще в детстве их семья переехала в Канаш. С выходом на пенсию потянуло на малую родину. Купили участок, предполагали, что будут наведываться только летом. Но деревенская жизнь им с мужем так понравилась, что решили тут обосноваться. По словам пенсионерки, источник здесь был давно: «С детства помню, как мы сюда бегали за водой – она очень вкусная, говорят, целебная. Тогда часовни, конечно, не было. Помню две дубовые колоды, из-под которых и бил ключ. Предки рассказывали, что источник был еще с тех пор, как построили здесь церковь».

А каменный трехпрестольный храм на средства прихожан был построен в 1872-1884 годах – так что ему, можно сказать, почти полтора века. Правда, в советское время долгие годы он была закрыт. По словам настоятеля храма отца Александра, в одно время его использовали как склад – хранили удобрения. Позже хотели открыть музей, но к тысячелетию крещения Руси государство начало возвращать храмы Православной церкви – с 1989 года здесь снова начали проводить службы. Лишь купола – новодел, их поменяли несколько лет назад, а само здание старинное – сохранилось в первозданном виде.

ПОДАРОК ХОРОШИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

– Очень приятно, что открытие реконструированного родника совпало с нашим праздником – Днем энергетика, – с теплыми словами поздравления обратился к жителям Высоковки и близлежащих деревень исполнительный директор Чувашской энергосбытовой компании Александр Гончаров. – У каждого из нас сохранились детские впечатления о чистом ключе, из которого мы пили студеную воду. Эти добрые воспоминания связаны с бережным отношением к родным истокам, родной земле. Пусть этот родник будет тем самым дорогим сердцу местом и для ваших детей, внуков, который останется в их памяти навсегда.

Кстати, они, дети, тоже здесь – учащиеся Среднекибечской средней школы украсили праздник чтением стихов о природе, любимом родном крае. Им энергетики, оказывается, приготовили отдельный подарок – вручили для школы комплекты книг, изданных при поддержке «РусГидро». «Вода – необычное в привычном», «Хочу все знать», «Речка, речка, где твой дом?», «От мачты до киля», «Вокруг света под русским флагом» – очень интересные и познавательные издания. Несколько комплектов книг в дар получила и сельская библиотека.

Александр Николаевич особо отметил, что для традиционной экологической акции, реализуемой при финансовой поддержке ПАО «РусГидро» и входящей в его структуру энергосбытовой компании, Среднекибечское сельское поселение выбрано не случайно: «Выбрали вас, потому что вы хорошие потребители электроэнергии – добросовестные плательщики, что для нас очень важно. Мы хотим, чтобы таких подарков было еще больше и чтобы таких добросовестных потребителей тоже было больше».

Кстати, родник в Высоковке – уже восьмой по счету источник, благоустроенный за два года в республике с помощью «РусГидро». Будет и девятый – энергетики подводить черту под своими добрыми делами не намерены, уже в ближайшие дни такой же подарок получат жители Моргаушского района. В реконструкцию родников энергохолдинг вложил сотни тысяч рублей. Причем расходы, связанные с проведением акции, на тарифах на электроэнергию никак не сказываются, средства на реализацию своей экологической программы «РусГидро» выделяет из собственной прибыли.

ЖИВАЯ ВОДА

Поэтому теплые слова благодарности, с которыми обратился к виновникам торжества, энергетикам, министр природных ресурсов и экологии Чувашии Александр Коршунов, очень даже заслуженные:

– Ваша забота о родниках – пример формирования бережного отношения к природе, к нашему общему благу. В республике около 3 тысяч так называемых водоемов малого пользования. Воду из 2,3 тысячи родников и малых ручейков постоянно берут на анализ. Люди заботятся о своем здоровье, которое во многом зависит и от качества питьевой воды. И мы вместе с руководством республики будем создавать такую благодатную среду, чтобы каждый житель региона мог приезжать к подобным источникам, потреблять их чистую и качественную воду.

В Канашском районе появилась еще одна достопримечательность. Глава сельской администрации Владимир Максимов пообещал содержать источник в хорошем состоянии. По словам главы администрации района Владимира Степанова, ключ не замерзает и в лютые морозы, и ежегодно в дни празднования христианского праздника Крещения Господня люди, чтобы искупаться, собираются сюда со всей округи. Теперь желающих окунуться в купели, исцелиться душевно и физически наверняка станет еще больше. А в том, что вода здесь действительно святая, сомневаться не приходится. Вот и отец Александр подтверждает: «По преданию, вода из этого источника струится из-под алтарной части нашего храма». И утверждение, что, напившись из родника, человек черпает силу самой земли, – не просто слова.

…Официальная часть открытия родника осталась позади – самое время попробовать ключевую воду. Первыми ее черпают дорогие гости: «Вкусная…» Несмотря на мороз, Александр Гончаров, набрав горсть воды, даже умылся: «И нисколько не холодно!» «Вы совсем помолодели!» – шутка министра природных ресурсов вызвала громкий, дружный смех. ? Обновленный родник – в подарок жителям села Высоковка. Реклама

Метки: Энергетика.



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