Главное, Криминал Эх, дорога ты, дорога… Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора коммерческой организации, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, в мае 2008 года между администрацией Красночетайского района и ООО «Резон» был заключен муниципальный контракт на выполнение ремонта автодороги Лоба – Испуханы – Кумаркино. При сдаче заказчику документов об исполнении обязательств в них были отражены недостоверные сведения о произведенных работах, часть из которых фактически не была выполнена, а стоимость некоторых работ завышена.

В результате подрядная организация незаконно получила свыше 5 млн. рублей, выделенных из республиканского и районного бюджетов на ремонт этой автодороги. В СУ СКР по Чувашии сообщили, что в целях возмещения ущерба арестованы принадлежащие бывшему директору ООО Валерию Почейкину две иномарки, земельный участок и лодка.

Кстати, фирма «Резон» и раньше была на слуху. Сельчане, недовольные качеством содержания дорог, не только в газеты, а даже Главе республики письма писали по этому поводу.

К примеру, в 2013 году жители нескольких деревень жаловались на то, что уже не один год остро стоит проблема с содержанием дороги Красные Четаи – Баймашкино – Акчикасы – Шоля – Липовка. А когда узнали, что с 2014 года подрядчиком у них опять будет «Резон», в отчаяние пришли: «Как власти быстро забыли, что руководитель «Резона» Почейкин В.В. не чистил дороги весь декабрь 2012 года!!! А мы этого никогда не забудем, потому что пешком добирались через сугробы на работу, а дети – в школу».

Проблема некачественного ремонта и содержания дорог с участием этой фирмы поднималась сельчанами и на встречах с Главой республики, который не обделял вниманием Красночетайский район, почти ежегодно по нескольку раз совершал туда рабочие поездки. И, насколько нам известно, дорожную проблему не оставлял «под сукном». В частности, не остался равнодушным и к истории с ремонтом автодороги, ставшей «вещдоком» по уголовному делу.

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