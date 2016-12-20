Приглашаем принять участие в конкурсе

В начале 2017 года одиннадцать лучших предприятий страны получат премию Правительства РФ в области качества по итогам 2016 года.

Совет по присуждению премий Правительства РФ в области качества возглавляет министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. В состав совета входят представители аппарата Правительства РФ, Государственной Думы ФС РФ, профильных федеральных органов исполнительной власти, организаций в области качества, промышленных и общественных ассоциаций.

Премия учреждена постановлением Правительства Российской Федерации в 1996 году и присуждается ежегодно на конкурсной основе за выдающиеся результаты в области качества продукции и услуг, внедрение эффективных методов менеджмента качества.

Проект направлен на поддержку организаций, определивших повышение качества своей продукции или услуг одним из главных направлений своего развития. Лауреаты конкурса получают призы и дипломы Правительства РФ, а также право использовать символику премии для повышения имиджа своей деятельности.

Лауреаты премии среди чувашских предприятий:

– АО «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» им. Г.А. Ильенко» – 2002, 2015 гг.;

– ОАО «АККОНД» – 2004 год;

– ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Минздрава РФ – 2014 год.

Совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области качества извещает об объявлении конкурса на соискание премий Правительства Российской Федерации 2017 года в области качества.

Организации, желающие принять участие в конкурсе, могут ознакомиться с Руководством для организаций – участников конкурса 2017 года на сайтах Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Секретариата Совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области качества.

ФБУ «Чувашский ЦСМ»

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