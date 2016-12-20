Антон задал соперникам тон

В зале ученого совета Чувашского государственного университета состоялся сеанс одновременной игры с участием юного, но уже знающего толк в шахматах чебоксарца.
Ученик 4«Б» класса средней школы № 37 Антон Смирнов прославился тем, что еще в прошлом году вошел в четверку сильнейших на планете по результатам крупного турнира, проводившегося под эгидой Международной федерации шахматной композиции (в номинации «дети до 13 лет»).
А на днях в Чувашском государственном университете в рамках проекта «Дни научного кино» состоялся показ фильма о действующем чемпионе мира по классическим шахматам нор-вежце Магнусе Карлсене. Показ проводился специально для талантливых юных поклонников сражений на черно-белых полях, живущих в разных городах и районах Чувашии. После чего прошел сеанс одновременной игры на двенадцати досках: школьники против Антона Смирнова. Причем на каждой доске против чебоксарца бились сразу по два представителя учебных заведений республики. Итог шахматной баталии – десять побед Антона и две ничьи.
НАША СПРАВКА
Шахматная композиция – создание (составление) задач и этюдов. Представляет собой независимую форму шахматного творчества. Шахматный композитор заставляет фигуры делать максимум возможного на состязательной доске, всесторонне используя правила этой игры.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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