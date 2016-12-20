Мамы тоже любят хоккей

Второй по счету чемпионат школьной хоккейной лиги стартовал в Чебоксарах.
На участие в соревнованиях записалось 24 команды. Это на восемь больше, чем было в прошлом году. Спортивные баталии финишируют в марте, когда определится обладатель главного приза – кубка Андрияна Николаева. Напомним, что в предыдущем сезоне он достался команде «Буран» из школы № 62.
А в Моргаушском районе тем временем определились лауреаты первого в республике фестиваля семейных команд «Люблю папу, маму и хоккей». Чувашия стала четвертым регионом в стране, реализующим этот проект. В фестивале приняли участие 16 ледовых дружин (12 семейных и 4 детские). В результате в разных соревновательных номинациях лучшими назвали семейные команды Барановых, Васильевых, Яковлевых.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
Трагические события вчерашнего вечера – убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, трагический инцидент в Берлине, стрельба перед посольством США в Анкаре и у исламского центра в Цюрихе – безусловно, имеют одну важную точку пересечения. (далее…)
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