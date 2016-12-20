Герои идут в народ

В столице республики реализуются общественно значимые спортивно-оздоровительные проекты с участием ведущих спортсменов Чувашии.
Так, на базе экономического факультета ЧГУ прошла очередная встреча в рамках акции «Час спорта со звездой». В гости к студентам и преподавателям пришел пятикратный чемпион мира по кикбоксингу, директор городской спортшколы «Энергия» Алексей Соловьев. Они вместе провели в спортзале активную разминку, узнали о некоторых тонкостях подготовки кикбоксеров, а также о методике проведения функциональных тренировок (кроссфит).
А в чебоксарской школе № 64 в то же время состоялся старт I этапа другого городского конкурса под названием «Лови звезду». Здесь перед началом учебных занятий зарядку с ребятами провели игроки баскетбольной команды «Чебоксарские ястребы» Александр Ширкунов и Сергей Коробков. Наконец, под эгидой популярного проекта «Пути невыдуманных героев пересекутся» состоялась серия встреч с юными чебоксарцами на открытых дворовых площадках по улице Розы Люксембург и по проспекту Мира, 23, превратившихся в настоящие праздники спорта с перетягиванием каната, игрой в дартс, хоккейными баталиями. Здесь был замечен известный спортивный тренер, специалист по пауэрлифтингу Вячеслав Кострюков.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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