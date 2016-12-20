В «старых» автобусах детей не возить

С первого января 2017 года вводится запрет на перевозку детей автобусами, с года выпуска которых прошло более десяти лет.
Этот запрет содержится в постановлении Правительства РФ от 30 июня 2015 года № 652, направленном на совершенствование правил организованной перевозки группы детей автобусами (вступает в силу с января нового года), пояснила заместитель прокурора Калининского района Чебоксар Елена Чурбанова.
Для организованной перевозки группы детей может использоваться только автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет и который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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