В «старых» автобусах детей не возить

С первого января 2017 года вводится запрет на перевозку детей автобусами, с года выпуска которых прошло более десяти лет.

Этот запрет содержится в постановлении Правительства РФ от 30 июня 2015 года № 652, направленном на совершенствование правил организованной перевозки группы детей автобусами (вступает в силу с января нового года), пояснила заместитель прокурора Калининского района Чебоксар Елена Чурбанова.

Для организованной перевозки группы детей может использоваться только автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет и который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.