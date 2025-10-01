Не только стрельба

Понятие «охота» куда шире, чем принято думать. Помимо прочего — это способ общения с природой и образ жизни. По крайней мере, участники шестого фестиваля-конкурса «Охотники Чувашии» относятся к этому виду отдыха не просто как к развлечению. Встреча единомышленников прошла в минувшие выходные в Чебоксарском муниципальном округе и собрала около 200 человек.

В этом году состязание получило межрегиональный статус — участвовали еще две команды из Марий Эл. По словам министра природных ресурсов и экологии Чувашии Эмира Бедертдинова, одна из задач конкурса — это пропаганда бережного отношения к природе. «И кто как не охотники — люди, любящие природу, осознающие важность экологического баланса и, следуя устоявшимся традициям, проявляют уважение к окружающей среде и биоразнообразию», — заявил министр.

Конкурсанты метали ножи, состязались в беге с препятствиями и даже преодолевали болото. Конечно, соревновались охотники и в меткости стрельбы. Помимо практических испытаний, участники показали и свои знания охотничьего законодательства.

Победителями в командном первенстве стали сотрудники Дирекции по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий. Второе и третье места за командами Яльчикского округа.

Украшением фестиваля стала Чебоксарская городская выставка охотничьих собак «Золотая осень-2025». Питомцы демонстрировали свою сноровку, выносливость и послушание, выполняя разнообразные команды и задания. При этом судьи оценивали не только хорошую подготовку животных, но и экстерьер (сложение, соответствие стандарту породы).