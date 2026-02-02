Вальс Мендельсона и медицинское обследование

Белое платье, фата и золотые кольца — непременные атрибуты самого памятного дня новобрачных. А благодаря национальным проектам «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья» перечень дополнил «Сертификат молодоженов».

В 2025 году с помощью этого документа свое репродуктивное здоровье проверили 700 жителей Чувашии. Кроме того, они получили необходимое лечение и подготовились к наступлению беременности и рождению малыша.

Пройти комплексное медицинское обследование мужчины и женщины могут в течение года со дня регистрации брака. Что же оно включает? Для женщин — консультацию врача-акушера-гинеколога, УЗИ органов малого таза, общий мазок на флору. Для мужчин — консультацию врача-уролога, общий мазок на флору, проведение спермограммы. Обследование проводится в Президентском перинатальном центре и ГКБ № 1 в Чебоксарах. При себе супругам необходимо иметь паспорт, полис ОМС, свидетельство о регистрации брака, «Сертификат молодоженов».