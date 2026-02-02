В Чувашии определились с тратами на капремонт

А ветеранам труда станет проще получить компенсацию за домашний телефон

На поддержку основных направлений сельского хозяйства из республиканского бюджета в виде субсидий и грантов в нынешнем году предусматривается 340 млн рублей. Соответствующее постановление о правилах ее предоставления принято на заседании Правительства под председательством премьер-министра Сергея Артамонова.

Как доложил вице-премьер — министр сельского хозяйства Андрей Макушев, в числе приоритетов — элитное семеноводство, племенное животноводство, приобретение посадочного материала плодов и хмеля, производство молока с возмещением части затрат, в том числе на его переработку. В элитном семеноводстве предложено предоставлять субсидии исключительно на производство семян отечественной селекции. Такой же подход и в племенном животноводстве. В молочной отрасли субсидии будут получать только производители, включенные в единый реестр МСП.

Сергей Артамонов заметил, что молоко названо «белым золотом», но цена на него падает. Как будем этому противостоять? Андрей Макушев сказал, что основной мерой является поддержка механизма самозанятых. На первом этапе будут проиндексированы на 23% ставки субсидий на содержание коров. Если раньше они были от 5,5 тыс. до 7,5 тыс. рублей на одну голову, то сейчас предполагается, что ставки возрастут максимум до 10 тыс. рублей.

В 2026 году региональный оператор будет вправе израсходовать 1,4 млрд рублей на финансирование республиканской программы капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Максимов. Это 95% от общих поступлений фонда капремонта, что предусмотрено республиканским законом от 30 июля 2013 года о регулировании отдельных правоотношений в сфере организации проведения капремонта МКД. В прошлом году регоператору поступило 1,5 млрд рублей. Было принято постановление о расходовании средств в указанном размере от этой суммы.

Правительство Чувашии утвердило проекты зон охраны для трех объектов культурного наследия регионального значения. Документ касается церкви в селе Пандиково Красночетайского округа (построена в 1795 году, перестроена в 1912-1915 годах) и двух церквей, расположенных в Моргаушском округе: в селе Большой Сундырь (построена в 1892 году) и в селе Оринино (построена в 1893 году). Установленные границы зон охраны и регламенты теперь станут обязательными для учета при проектировании любых работ вблизи этих памятников.

О переименовании бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 4» в «Спортивную школу олимпийского резерва № 4» сообщил министр физической культуры и спорта Василий Петров. Статус школы олимпийского резерва, согласно нормативам, должен подтверждаться раз в четыре года. Данное учебное заведение в 2025 году успешно прошло отбор, подтвердив высокий уровень подготовки спортсменов и соответствие требованиям.

На заседании одобрено постановление, уточняющее правила предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на телефонную связь для ветеранов труда. Речь идет о выплате в размере 50% стоимости пользования абонентской линией (проводной сетью местной телефонной связи). Принятые поправки направлены на совершенствование процесса предоставления выплаты. В обновленной редакции документа детально прописывается порядок подачи нужных справок. К примеру, предлагается сократить сроки назначения компенсации с десяти до двух дней. Кроме того, обозначены основания, по которым заявителю может быть отказано в выплате или прекращено ее начисление.