Начался прием заявок на седьмой поток образовательного проекта «Школа фермера»

Обучат навыкам рентабельного агробизнеса

Слушатели смогут бесплатно пройти обучение по двум востребованным специализациям — «Современные технологии аквакультуры» и «Разведение молочного и мясного крупного рогатого скота», сообщает Минсельхоз Чувашии. Конкурсный отбор участников пройдет со 2-го по 22 марта. Требования к кандидатам и перечень необходимых документов остаются стандартными, как и в прошлые годы. Это, в частности, наличие высшего или среднего профессионального образования, а также мотивационное эссе с описанием собственного бизнес-проекта.

Обучение навыкам рентабельного агробизнеса начнется в апреле и продлится два месяца. Учебный процесс организован в комбинированной форме — очно и в онлайн-режиме. Программа включает в себя не только лекции от ведущих преподавателей аграрного вуза, но и обширную практическую часть на базе лучших фермерских хозяйств и предприятий. Успешно защитившие свой бизнес-план выпускники получат дипломы, которые дают право на профессиональную деятельность. Бизнес-план можно будет использовать в грантовых программах поддержки начинающих фермеров.

Напомним, проект «Школа фермера» реализуется в Чувашии с 2020 года и уже доказал свою эффективность. Обучение прошли свыше 240 специалистов, многие из которых уже добились успеха, пополнив ряды фермерской элиты республики.