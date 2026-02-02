АНАТОЛИЙ АКСАКОВ,

председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку:

«На недавней встрече Председателя Правительства России Михаила Мишустина с фракцией «Справедливая Россия» подняли вопрос о финансовом обеспечении строительства наемных домов социального использования. Чувашия вошла в число трех субъектов Федерации — участников пилотного проекта и готова приступить к выполнению программы строительства. <…> Уже в этом году в Чебоксарах готовы начать строительство первого наемного дома. Это реальный шаг к тому, чтобы в республике появилось больше доступного арендного жилья по справедливой доступной цене. Квартиры в нем в первую очередь будут предоставляться тем, кому особенно важна поддержка: молодым специалистам, врачам, учителям, семьям с детьми. Создание наемных социальных домов — это не только решение жилищного вопроса, но и возможность привлекать в Чувашию квалифицированные кадры».