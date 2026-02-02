В Чувашии почтили память героев

В День защитника Отечества в Мемориальном комплексе «Победа» в Чебоксарах прошла торжественная церемония возложения гвоздик и роз к монументу Славы, а также к памятнику воинам, погибшим в Афганистане и в локальных конфликтах на Северном Кавказе.

«Беспримерная отвага ветеранов и доблесть нынешних воинов сплетаются в единую историю мужества, вдохновляя нас на верное служение России. Их верность Отчизне служит для нас высшим примером и опорой», — отметил в ходе церемонии Глава Чувашии Олег Николаев.

Вместе с руководителем региона цветы возложили депутаты Госдумы Анатолий Аксаков и Алла Салаева, члены Кабинета министров, руководство Госсовета Чувашии и города Чебоксары. Почтить память героев также пришли ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и представители общественных и национально-культурных объединений.

Комментируя значение Дня защитника Отечества, Олег Николаев сделал акцент на воспитании молодежи. По его словам, Правительство республики ведет эту работу сразу в нескольких направлениях — волонтерское движение, «Юнармия», поисковые отряды, кадетское образование. «Один из примеров — проведение таких игр, как «Зарница» и «Орленок», которые мы никогда не прекращали. Сегодня мы усилили эту работу новыми проектами и современной инфраструктурой, чтобы с ранних лет привить детям главные ценности: любовь к Родине и готовность ее защищать», — заявил, в частности, Глава региона.

При этом он анонсировал открытие на базе лагеря «Звездный» Центра «ВОИН», который станет продолжением кадетской программы. Здесь ребята смогут по-настоящему погрузиться в военное дело. Они научатся обращаться с оружием, получат разнопрофильные навыки и, что не менее важно, умение работать в команде.

Также в честь дня воинской славы активисты Чувашского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» провели в Мемориальном комплексе «Победа» патриотическую акцию. В ней приняли участие студенты, школьники, представители общественных организаций и волонтерских объединений республики. Более 150 человек с гордостью развернули стометровую георгиевскую ленту, отдавая тем самым дань памяти павшим героям и выражая поддержку тем, кто и сейчас с достоинством защищает Родину.

Как подчеркнул заместитель председателя «Молодой Гвардии» по региональной политике Андрей Шакулов, георгиевская лента — символ нерушимой связи поколений. «В ней мужество наших дедов, отстоявших мир в годы Великой Отечественной войны, и героизм сегодняшних защитников, участвующих в специальной военной операции», — добавил Андрей Андреевич.

Кстати

В этом году в Чебоксарах в рамках проекта «Единой России» «Историческая память» начнется преображение Мемориального комплекса «Победа». Здесь появится памятник участникам специальной военной операции и так называемый парящий мост. По замыслу, это место станет новой точкой притяжения для жителей и гостей города. Также будет обновлена площадка, посвященная единству фронта и тыла в деле защиты Отечества.