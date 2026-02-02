Близняшкам помогли родиться и окрепнуть

«Мои красавицы, как же я рад видеть вас!» — такими словами встретил свою большую семью счастливый отец. Благодаря медикам Президентского перинатального центра роды его супруги прошли успешно, и вместе с родителями домой отправились две крошечные девочки-близняшки.

Но сначала всем пришлось изрядно понервничать. На девятой неделе беременности будущей маме сообщили, что у нее монохориальная моноамниотическая двойня. Сложное название означает, что малыши росли в одном амниотическом пузыре и питались от общей плаценты, а это — высокий риск для их жизни. Всю беременность пациентку наблюдали специалисты, а на 34-й неделе ей было проведено кесарево сечение. Врачи устранили переплетение пуповин, сохранив здоровье и жизнь малышкам.

Некоторое время девочки находились в отделении реанимации и интенсивной терапии, а затем уже вместе с мамой — в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. Маленькие Елизавета и Валерия быстро пошли на поправку, подросли, прибавили в весе и отправились домой.

В 2025 году медработники центра приняли более 2,5 тыс. родов, помогли родиться 2571 ребенку. Большим подспорьем для врачей стали около 200 единиц нового оборудования. Кроме того, центр приобрел два реанимобиля. Они оснащены всем необходимым, что позволяет реанимационно-неонатальной бригаде обеспечить безопасную перевозку детей, нуждающихся в экстренной медицинской помощи.