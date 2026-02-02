На страже здоровья сельчан

Призвание быть рядом в трудную минуту

Фельдшер — это и терапевт, и реаниматолог, и акушер, и хирург, и стоматолог, и педиатр. Ведь именно он первым приходит на помощь, оценивает обстановку и состояние пациента, а от его решений и действий зависит здоровье, а то и жизнь человека. Таким универсальным специалистом по праву можно назвать заведующую Унгасемским фельдшерско-акушерским пунктом Цивильской центральной районной больницы Надежду Сорокину, за плечами которой 35 лет стажа.

Любовь к медицине у нашей героини зародилась еще в школьные годы, когда 11-летняя Надя попала в больницу с аппендицитом. Там девочка увидела их — супергероев в белых халатах, на которых захотела стать похожей.

Старательная и прилежная школьница хорошо училась и без труда поступила в Яранское медицинское училище Кировской области. После она вернулась на свою малую родину и в 1991 году начала работать медицинской сестрой в Цивильской райбольнице, в кабинете физиолечения. Через некоторое время Надежда перевелась в инфекционное отделение. В 1998-м Сорокина устроилась детской медсестрой в Чадукасинскую врачебную амбулаторию Красноармейского округа, но спустя два года вернулась в родную больницу.

Кстати, супруг Надежды Анатольевны был одним из ее пациентов. С Эдуардом Геннадьевичем наша героиня создала крепкую семью, где в любви и взаимопонимании выросли два сына и дочь. Старший Андрей, как и мать, выбрал медицину — работает врачом-стоматологом Красноармейской центральной районной больницы.

Мы спросили у нашей героини о самых ярких случаях в ее практике. Одним из таких стали первые самостоятельно принятые роды. Это было в мае 2014 года. Надежда Анатольевна регулярно наблюдала беременную женщину, которая ждала второго ребенка. «Каждые последующие роды могут быть быстрее предыдущих, поэтому нельзя медлить. Как только начнутся схватки — вызывайте скорую», — предупреждала фельдшер пациентку.

И вот однажды, когда Надежда Сорокина была на работе, зазвонил телефон. На другом конце провода сбивчивый голос супруга беременной женщины сообщил, что схватки начались еще в четыре утра, но они решили сначала затопить баню и помыться и только потом вызвать скорую помощь. До бани жена не дошла, роды застали ее прямо в огороде.

Не медля ни минуты, Надежда Анатольевна схватила сумку акушерки и помчалась на велосипеде к дому роженицы. Хорошо, что по дороге встретилась машина, фельдшер уговорила водителя ее подвезти. Когда Сорокина появилась в нужном дворе, женщина уже рожала: была видна головка младенца. Рядом стоял плачущий старший ребенок, мужа по близости не оказалось — от страха он убежал. Фельдшер бросилась к женщине, помогла ей благополучно родить здорового мальчика, обработала и запеленала малыша, приложила его к груди матери, о которой также позаботилась, следя за жизненными показателями. Тут подоспела бригада скорой, и наша спасительница передала коллегам заботу о маме и ребенке.

Вот еще один случай, который нам поведала героиня. Снежной и холодной зимой у мужчины случился инсульт. Пока ехала скорая помощь, Надежда Анатольевна снижала давление и проводила все необходимые мероприятия, чтобы можно было безопасно транспортировать больного. До дороги несколько десятков метров. Тут на помощь пришел свекор Надежды Сорокиной. Они вместе донесли пациента до саней, укутали и довели лошадь через пургу навстречу машине скорой. Пациент был спасен, а это самая большая награда.

«Быть медиком — это значит, большая ответственность, огромное желание помочь людям, целиком посвятить себя выбранному делу. Только тогда ты можешь с честью надеть белый халат», — говорит Надежда Сорокина.

Доступность медицинской помощи и обеспечение квалифицированными кадрами являются важными направлениями реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».