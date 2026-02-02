Домой через несколько часов: малоинвазивная хирургия становится доступнее

Жительница Ибресинского округа Светлана Андреева шесть лет мучилась венозной язвой — постоянная боль, ежедневные обработки раны. Таблетки давали облегчение лишь на время. На операцию сельчанка не соглашалась: страшно, да и не было возможности отлучиться из деревни надолго, ведь тогда хозяйство осталось бы без присмотра.

На помощь пришел заведующий кардиохирургическим отделением № 2, сердечно-сосудистый хирург Республиканского кардиологического диспансера Андрей Родионов. Он предложил Светлане Александровне современный метод лечения — операцию, которая займет всего 15-30 минут, и через час уже можно будет вернуться домой. Андреева, не раздумывая, согласилась, к тому же операция должна была пройти по полису ОМС. Результат превзошел все ожидания — пациентка осталась довольна.

«Современные методики позволяют сочетать эффективность хирургического вмешательства с минимальным дискомфортом для пациента, — говорит Андрей Родионов. — Однако важно помнить: несмотря на безопасность технологий, существуют противопоказания. Поэтому предварительная консультация обязательна. Только врач может подобрать оптимальный метод лечения, исходя из индивидуальных особенностей пациента».

Сегодня кардиодиспансер владеет всем спектром современных методов лечения венозных патологий — от консервативной терапии до сложных оперативных вмешательств. В конце 2025 года здесь внедрили клеевую венэктомию — эксклюзивную методику, которая дополняет арсенал малоинвазивных технологий.

Новые технологии и методики, помогающие сохранить здоровье и сократить период восстановления после операций, внедряются в работу медиков Чувашии благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».