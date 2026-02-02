«Так зиму мы ещё никогда не провожали»

Недавние выходные запомнились жителям и гостям столицы Чувашии ярким фестивалем «Чебоксары — сила традиций! Время быть вместе!». Он объединил празднование Дня защитника Отечества, тематические мероприятия в рамках Года дружбы народов и масленичные гуляния.

Многочисленных гостей встречали ярко оформленные чебоксарский Арбат и Красная площадь. На площадке «Слава Героям!» можно было изучить военную технику времен Великой Отечественной, а в зонах «Зарница 2.0» и «Курс молодого бойца» — собрать и разобрать автомат Калашникова, попробовать себя в метании гранаты, посетить мастер-класс по тактической медицине. Особое внимание привлекали арт-объект «Звезда Славы» и фотовыставка «Чувашские Герои СВО».

Фестиваль раскрыл культурное многообразие региона: площадки народных ремесел, выступления творческих коллективов, спортивные состязания, мастер-классы. Царила атмосфера радости, а воздух наполнялся приятными ароматами свежей выпечки. И хотя первый день праздника выдался снежным, на настроение отдыхающих это никак не повлияло.

«Так зиму мы еще никогда не провожали», — говорили девушки в ярких расписных платочках и нарядных сарафанах, делая памятные фотоснимки на фоне елочек, украшенных ленточками и баранками. «Ах, ну что за Емеля на печи с щукой», — смеялись студентки, наперебой снимая на телефоны молодого человека в шапке-ушанке, валенках и шароварах на фоне большой тематической декорации.

Фестиваль удивил зрителей нарядными костюмами и искусно выполненными украшениями. Особой популярностью для коллективных фотографий у чебоксарцев пользовались красная деревянная лошадка-качалка, арки, украшенные гирляндами из крупных шаров, яркие конструкции в виде петухов и небольшие деревянные домики. На фоне огромного расписного самовара отдыхающие не только активно фотографировались, но и водили хороводы.

Настоящий фурор произвели веселые народные забавы и игры. Особенно запомнилось командное состязание «Стенка на стенку», где мужчины продемонстрировали свое мастерство в искусстве кулачного боя. Для безопасности гостей разместили подальше от места соревнований. Толпа периодически взрывалась восторженными криками: «Вот это да, где еще такое увидишь!» и «Ох, какой мощный удар». По словам организаторов, в празднике участвовало около ста молодых спортсменов, соревнуясь друг с другом в специальных защитных костюмах и соблюдая дух честного соперничества.

Не меньшей популярностью пользовалась игра лапта, где участники демонстрировали свою ловкость и быстроту реакции. Чувашского богатыря и стрельцов-удальцов публика встречала особенно тепло — они никому не давали заскучать и активно зазывали поучаствовать в увлекательных эстафетах, играх вроде перетягивания каната и метания валенка.

Но какой же праздник без угощений! В уютных домиках-шале любителям вкусно поесть предлагались разнообразные лакомства — блины со всевозможными начинками, горячие напитки и традиционные блюда разных народов.

Особый восторг у семей с детьми вызвала резиденция Масленицы. Красавица-Весна вместе со своими очаровательными помощницами Веснянками создала настоящую атмосферу творчества. Гости охотно участвовали в конкурсах, читали стихи, исполняли песни, рассказывали о старинных народных приметах, связанных с этим временем года. Многие делали памятные фотоснимки, получая взамен сладкие призы.