Не поскользнуться на пути к победе

23 февраля на Чебоксарском заливе прошло зрелищное мероприятие — зимние конные бега «Ледяной кубок Чувашии – 2026»

Конноспортивные соревнования в Чувашии становятся традиционными, привлекая все больше участников и зрителей. Это направление раскрывает туристический потенциал региона. О наших бегах говорят далеко за пределами республики, и это заслуженно: за зрелищностью стоит кропотливый труд. «Мы готовы и дальше поддерживать конный спорт, чтобы регион оставался в авангарде этой отрасли», — заявил Глава Чувашии Олег Николаев.

И все же подобные соревнования — настоящая редкость. В мире существует всего два места, где разыгрывают призы на замерзшей водной глади: это озеро Санкт-Мориц в Швейцарии и… у нас в Чувашии. Прошлогодний забег в Новочебоксарске в шутку называли «снежным кубком» из-за мягкого наста, но в этот раз дистанция полностью оправдала название.

Дорожка досталась «по наследству» после автогонок и стала испытанием для профессионалов. «Очень тяжелая трасса. Я насчитал 11 или 12 поворотов. Лошади на такие виражи просто не приспособлены, поэтому мы старались аккуратно проехать, чтобы друг друга не зацепить. Можно было побороться, но безопасность превыше всего», — поделился впечатлениями наездник Петр Храмов.

Тем не менее «проклятый поворот», как его прозвали комментаторы, все же стал причиной падения целых трех участников. Я почти пополнила этот список, когда вышла на лед за комментариями — в обычной обуви удержаться очень сложно.

Чтобы кони уверенно стояли на копытах, их экипируют специальной «зимней резиной». По словам комментатора Евгения Гвоздева, этот процесс сравним с технической подготовкой в автоспорте: «У лошадей сменные металлические шипы. Каждый наездник сам определяет длину от шести до 12 миллиметров. Как в «Формуле-1» на пит-стопе их меняют между забегами и вкручивают гаечным ключом. Обычно количество варьируется от шести до восьми на копыто. Можно обратить внимание, что в каждой подкове даже уже есть резьба для этого».

Сами гонки прошли очень живо. Заносы, обгоны и неожиданное лидерство — было все! Второе место в Большом кубке заняли две лошади одновременно — они пришли «нос к носу».

Любимцем публики стал 14-летний Кастинг — единственный представитель орловской рысистой породы серой масти, который эффектно выделялся среди своих гнедых коллег. И хотя ветеран не вошел в число призеров, за него болели многие.

По итогам захватывающей борьбы большой Ледяной кубок завоевал рысак Флюид с наездником Николаем Пыркиным, средний Ледяной кубок забрал Милый Мой РМ под управлением Леонида Кошкина, малый Ледяной кубок достался Голден Классику РМ и Валерию Краснову.

Победитель главного заезда Николай Пыркин признался, что поддержка трибун чувствовалась даже сквозь мороз: «Когда ехал во второй раз, я даже наблюдал, как люди кричат, радуются. Это же шоу для народа». И действительно, несмотря на ледяной ветер, праздник получился по-настоящему теплым и живым.

Поддержать участников пришли заместитель Председателя Госсовета Чувашии Виктор Горбунов, министр сельского хозяйства Андрей Макушев и глава города Станислав Трофимов. Между заездами зрителей развлекали артисты, а согреться помогал горячий чай на фудкорте.

«Ледяной кубок Чувашии–2026» был приурочен к 100-летию Чувашского племенного конного завода имени В.И. Чапаева.