ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии:

«Внимательно, в режиме онлайн, следил за отчетом Правительства РФ, который представил премьер-министр России Михаил Владимирович Мишустин. В своем выступлении он подчеркнул важность индивидуальных программ развития регионов. Это четкий план действий, где интересы регионов стоят на первом месте. Чувашия во второй раз участвует в реализации программы: первая была акцентирована на малом предпринимательстве, формировании новых активностей и диверсификации экономики. Вторая — на развитии среднего бизнеса. Сейчас мы активно работаем над созданием высокотехнологичных площадок и высокооплачиваемых рабочих мест, благодаря чему достигнем главного — технологического лидерства. Именно такую задачу перед нами ставит Президент. Есть результат. Привлечено 2,5 млрд рублей частных инвестиций — это в 3,5 раза больше, чем планировалось изначально. В агросекторе создано 51 рабочее место и привлечено 211,3 млн внебюджетных средств».