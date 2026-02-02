Чат-бот в мессенджере MAX вызывает у пациентов доверие

Сервис записи на прием к врачу через мессенджер МАХ набирает среди жителей Чувашии популярность, констатирует министр здравоохранения республики Лариса Тарасова. По ее словам, с момента запуска чат-бота опцией воспользовались более 31 тыс. человек. Помимо этого, состоялось свыше 3,4 тыс. телемедицинских консультаций, а также было закрыто более 2,7 тыс. больничных листов.

Интеграция цифровых сервисов здравоохранения в национальный мессенджер МАХ проходит в рамках партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее». Он направлен на повышение доступности первичной медицинской помощи. Напомним, что о запуске сервиса, позволяющего записаться на прием к врачу через MAX, было объявлено в январе этого года.