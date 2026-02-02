В Чебоксарах появится учебный полигон для спасателей

Председатель Правительства Чувашии Сергей Артамонов утвердил постановление о распределении средств республиканского бюджета на проведение проектно-изыскательских работ на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства в 2026 году.

В постановлении предусмотрено финансирование инфраструктурных объектов на общую сумму более 6,7 млн рублей. Из них 3,3 млн рублей направят на инженерные изыскания и подготовку документации для строительства на Канашском шоссе в Чебоксарах учебно-тренировочного полигона Чувашской республиканской поисково-спасательной службы.

Еще 3,4 млн рублей выделят на услуги авторского надзора за строящимися объектами в рамках реализации нацпроектов «Инфраструктура для жизни» и «Семья». Это пристрой на 400 мест к Вурнарской школе № 1 имени И.Н. Никифорова; реконструкция водовода от Рындинского водозабора до города Цивильска; строительство группового водовода в Шемуршинском, Батыревском и Комсомольском округах (1-й этап IX пускового комплекса); очистные сооружения в Мариинско-Посадском городском поселении; многофункциональный центр обслуживания населения в чебоксарском микрорайоне «Новый город».

Разработчик документа — Минстрой Чувашии.