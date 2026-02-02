О будущем позаботился каждый восьмой житель Чувашии

За два года реализации Программы долгосрочных сбережений жители Чувашии заключили почти 142 тыс. договоров на общую сумму свыше 6,9 млрд рублей.

О своем финансовом благополучии в будущем позаботился каждый восьмой житель нашей республики — это самый высокий показатель в ПФО.

В чем же преимущества ПДС? Деньги вкладываются добровольно: каждый сам решает, как часто и какую сумму вносить. Копить можно не только для себя, но и для своего ребенка или другого близкого человека. Государство софинансирует все вложения в течение 10 лет, страхует их на сумму до 2,8 млн рублей, гарантирует наследование и разрешает досрочно снимать средства в сложных жизненных ситуациях.

Важно, что в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» Программа долгосрочных сбережений постоянно совершенствуется. Так, с 1 октября 2025 года заключить договор можно, не выходя из дома — через портал «Госуслуги». А с 1 января 2026 года перечислять взносы за своих сотрудников также могут работодатели, сообщает пресс-служба Правительства Чувашии.