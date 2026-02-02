Сезон диктует цены?

По данным автономного учреждения «Агро-Инновации» Минсельхоза Чувашии на 12 февраля, стоимость основных видов овощей в магазинах за последнюю неделю снизилась. Картофель продавался за 48,9 рубля за кг — стал на 0,8 рубля дешевле, на столько же упала цена капусты. Зато свекла подорожала на 2,4 рубля — до 41,1 рубля. Но в то же время 2025 года было 47 рублей за кг.

А вот на рынках наблюдается подорожание овощей. Картофель стоил 44 рубля — это на 4 рубля дороже, чем ранее. Капуста оставалась на прежнем уровне. За 1 кг свеклы надо было отдать 61,7 рубля. В начале прошлогоднего февраля она стоила 58,8 рубля за кг.

Стойкость цен на рынках по сравнению с магазинами объясняется, надо полагать, более высоким спросом, чем в супермаркетах. На рынке больше возможностей для выбора товара. Что касается подорожания овощной продукции зимой в целом, эксперты Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) говорят, что такой скачок цен — нормальное явление для этого времени года. По данным Росстата, с 1 по 12 января 2026 года плодоовощная продукция подорожала в среднем на 7,9%. Наиболее заметный рост зафиксирован по огурцам (плюс 21,3%) и томатам (13,6%). Также выросли цены на картофель (на 5,8%), капусту (на 4%), морковь (на 3,8%), свеклу и лук (на 3,6%), яблоки (на 2,4%) и бананы (на 0,9%).

Такая динамика стала самой высокой на продовольственном рынке с начала года и вызвала реакцию Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Ведомство направило запросы крупнейшим производителям овощей защищенного грунта. Специалисты намерены изучить данные об объемах производства и реализации, себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности и системе сбыта. По итогам анализа при наличии оснований ФАС может принять меры антимонопольного характера.