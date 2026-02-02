В Государственной Думе за последнее время приняли 154 закона, направленных на поддержку участников специальной военной операции и их семей — и 30 из них только в 2025 году. Об этом «СЧ» рассказала депутат Госдумы от Чувашии Алена Аршинова.

По словам Алены Игоревны, законодательство выстроено так, чтобы затронуть все направления — от трудовых прав до жилья и образования. За каждым участником СВО сохраняется рабочее место: договор не «рвут», а приостанавливают, при этом время службы засчитывается в стаж. Особенно важно, что и добровольцы теперь получили льготный порядок начисления выслуги: один день боевых задач приравнивается к трем дням службы, а два дня пребывания в составе — к одному дню военной службы. Это признание их вклада в общее дело.

Парламентарий также отметила, что кредитные каникулы продлены до конца 2026 года. Кроме того, детям-сиротам из числа военнослужащих гарантировано жилье вне очереди. То же самое для военнослужащих с детьми-инвалидами. Расширены льготы на образование: участники СВО и их близкие могут бесплатно получать высшее и среднее профессиональное образование, переводиться на бюджет, проходить переподготовку. «Детей участников СВО принимают в школы и детские сады вне очереди в приоритетном порядке», — подчеркнула Алена Аршинова.

Но поддержка не только в законах. В конце января при участии Алены Игоревны из Чебоксар на передовую ушли два «КАМАЗа», груженные досками для строительства укрытий. «Каждый такой груз — это не просто помощь, а сигнал: вы не одни, за вами — целая страна», — говорит Алена Аршинова.

И действительно, помощь идет отовсюду. Как подчеркнула Алена Игоревна, люди плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, собирают медикаменты не по обязанности, а по зову сердца. Все хотят, чтобы ребята вернулись как можно скорее домой с Победой. И эта общая забота, эта сплоченность делает сильнее.