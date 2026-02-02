Директор Института территориального развития Чувашии Вероника Семенова успешно завершила обучение в седьмом потоке престижной лидерской программы «Архитекторы.рф». Она вошла в сотню финалистов, которых отобрали из 61 города России.

Программа создана по поручению Президента и реализуется ДОМ.РФ совместно с Минстроем и Правительством России в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Выпускников с окончанием учебы поздравил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Интенсивное обучение длилось восемь месяцев. Участники побывали в исследовательских экспедициях по России, а также посетили международный модуль в Пекине. Итоговая защита проектов прошла в Москве, где выпускники представили 36 работ.

Вероника Семенова вместе с командой коллег из Краснодара, Мончегорска, Нижнего Новгорода, Тюмени и Нового Уренгоя работала над проектом «Как развивать индустриальные города: институты и меры поддержки». Накануне финала команда представила его в Государственной Думе на круглом столе «Участие бизнеса в разработке и реализации мастер-планов городов».

В ходе исследования команда изучила шесть промышленных городов с крупными градообразующими предприятиями. Выяснилось, что хотя в каждом из них есть мастер-план, механизмы его реализации сильно отличаются. Ключевой вывод: для эффективного взаимодействия бизнеса и власти необходим отдельный проектный офис. Участники предложили конкретную модель партнерства, которая позволит реализовывать мастер-планы с участием корпоративного сектора.

Сама Вероника Семенова признается: обучение полностью изменило ее профессиональное мировоззрение. Если раньше архитектура ассоциировалась у нее только с миром физических форм, чертежами и стройматериалами, то теперь она воспринимает ее как каркас, создающий среду для жизни и работы.

Останавливаться на достигнутом выпускница не планирует. Тем более что первый серьезный шаг уже сделан — выступление в Госдуме заложило основы для дальнейшего развития проекта. Достигнуты предварительные договоренности с ДОМ.РФ о продолжении совместной работы.

Василий Григорьев