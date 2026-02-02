Мариинский Посад стал победителем международной премии ADDAWARDS в номинации «Городская среда»

В центре внимания архитекторов, дизайнеров и девелоперов оказался проект «Государева гора». Благоустройство территории под таким названием завершилось в прошлом году. Когда-то это был просто склон и красивый вид на Волгу. Сегодня здесь оборудованы сцена, смотровая и детская игровая площадки, удобный пеший туристический маршрут, парковка. В формировании концепции активное участие приняли жители Мариинского Посада, подчеркивают в Минстрое республики. «Государева гора» — пример успешной реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Опубликовано: 20 февраля 2026 г.


