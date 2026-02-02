«Чебоксарские ястребы» — на победной волне, а ходоки Чувашии блеснули на Кубке России

БАСКЕТБОЛ. В высшей лиге клуб «Чебоксарские ястребы» дважды одолел в родных стенах «Нефтехимик» из Тобольска — 85:70 и 79:77. Подопечные Антона Богдана одержали шесть побед подряд и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Представители Чувашии продемонстрировали высокий уровень подготовки на Кубке России по спортивной ходьбе в Сочи. Дарья Сергеева взяла «серебро» среди юниорок до 23 лет на дистанции 20 км, а в группе юниоров до 20 лет Петр Михайлов замкнул пьедестал почета на 10 км. Оба атлета — воспитанники спортшколы олимпийского резерва № 8 имени Е. Николаевой. Глава Чувашии Олег Николаев поздравил ходоков с успешным выступлением.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Воспитанницы спортшколы олимпийского резерва № 6 Екатерина Андреева, Ксения Яковлева, Карина Павлова, Маргарита Красильникова, а также Юлия Бедина из спортшколы № 1 Алатыря в составе сборной Чувашии финишировали на второй позиции в командном многоборье чемпионата ПФО, проходящем в Самаре.

САМБО. Юные воспитанники спортшколы олимпийского резерва № 10 имени А.И. Трофимова завоевали шесть золотых, одну серебряную и шесть бронзовых наград на первенстве ПФО в Пензе, которое стало отборочным для выступления на Спартакиаде учащихся России.

ТЕННИС. Уроженец Чебоксар Марат Шарипов не пробился в основную сетку турнира категории «челленджер» во французском Лилле. В первом круге квалификации 23-летний теннисист обыграл швейцарца Якуба Поля — 6:3, 6:4, а в финале уступил американцу Нишешу Басаваредди — 7:6 (7:3), 3:6, 4:6.

ХОККЕЙ. В первенстве НМХЛ новочебоксарский «Сокол» на выезде обменялся победами с «Гвардией» из Краснодара. Первую встречу коллектив под руководством Егора Карпа выиграл 3:1, а во втором матче уступил 2:6. Новочебоксарцы находятся на четвертой позиции в турнирной таблице