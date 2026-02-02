Cестры-долгожительницы отпраздновали 87-й день рождения

София Захарова и Нина Охтеркина из села Пандиково Красночетайского округа отметили 87-й день рождения.

Сестры-близнецы выросли в крестьянской семье, пережили послевоенные тяготы. Отец, Иван, работал председателем колхоза, но девочки его не помнили, поскольку он погиб на фронте. «Воспитывала нас бабушка, а мама копала окопы вместе с другими сельскими женщинами, и без устали работала в колхозе, чтобы нас прокормить», — рассказывают сестры.

После школы София и Нина стали трудиться в колхозе, вышли замуж, создали свои семьи. София Ивановна и ее супруг Александр Михайлович прожили в браке 41 год. Захаровы вырастили дочь, а теперь именинницу радуют две внучки и четверо правнуков. Нина Ивановна обрела счастье с Алексеем Алексеевичем Охтеркиным. Сегодня у нее три дочери, восемь внуков и семь правнуков.

Кстати, у близнецов есть старшая сестра Вера, которой сейчас 90 лет. «Мы, три сестры, никогда не ссорились. Всегда были рядом и поддерживали друг друга во всем», — признались София Ивановна и Нина Ивановна.

С днем рождения сельчанок поздравили представители администрации округа, местного территориального отдела и артисты фольклорного коллектива «С?р таппи». Приятным сюрпризом стал телефонный звонок депутата Госдумы России Аллы Салаевой, которая поздравила детей войны и ветеранов труда по видеосвязи.