Кадетство: идти по стопам героев

Историческая память, патриотизм и национальное единство

Накануне Дня защитника Отечества в стенах Чувашского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова состоялась встреча, которая вышла далеко за рамки официального визита. Глава республики Олег Николаев, представляя Российское общество «Знание», провел для курсантов лекцию на тему «Сила единства: история и будущее России».

В первую очередь Олег Николаев возложил цветы к мемориалу Героя Советского Союза Александра Кочетова, созданному в год 80-летия Великой Победы. Интересно, что центральной фигурой памятника является полномасштабный макет истребителя И-16. Именно на таком самолете начинал свой боевой путь Кочетов, чьим именем и назван кадетский корпус. Осенью 1942 года Александр Васильевич одержал личные победы над семью вражескими самолетами, а всего за войну уничтожил 20 самолетов противника самостоятельно и еще 11 в составе группы.

Затем состоялся телемост: с одной стороны экрана — Олег Николаев, руководство кадетского корпуса, а с другой — курсанты военных вузов, выпускники чебоксарского военно-учебного заведения. Ну а особенностью этой встречи стало присутствие родителей вчерашних кадетов и сегодняшних «студентов» образовательных учреждений Министерства обороны России. Разговор получился теплым и открытым. Ребята рассказали, как кадетская школа помогает им справляться с нагрузками, сложными дисциплинами. Курсанты особо отметили знания, опыт и подготовку, которые получили в кадетском корпусе. Их офицеры-наставники похвалили ребят за целеустремленность, надежность, полную отдачу учебе.

«Желаю всем уверенно двигаться вперед по выбранному пути, постоянно брать новые вершины. Но самое главное, достигая намеченных высот, никогда не останавливаться. Выражение «Век живи — век учись» с каждым годом приобретает все большую актуальность. Успеха добьется только тот, кто ставит перед собой более амбициозные задачи и цели, не сдаваясь и не пасуя перед лицом испытаний», — напутствовал молодых людей Олег Николаев.

Важно отметить, что сегодня в Чувашском кадетском корпусе обучается 332 воспитанника из республики и других регионов России. По итогам прошлого года 64% выпускников учебного заведения продолжили обучение в военных вузах и профильных учреждениях России, включая институты ФСБ, Военную академию РВСН, Академию связи, Военно-космическую академию имени Можайского и Академию гражданской защиты МЧС России.

И вот после общения с курсантами-выпускниками в актовом зале Олег Николаев встретился с учащимися не только кадетского корпуса, но и чебоксарских школ. В рамках просветительского мероприятия Глава республики в формате лекции рассказал им о прошлом нашей страны, о том, что помогает нам преодолевать трудности сегодня, и о том, какой вклад предстоит внести молодому поколению в развитие России.

В своем выступлении Олег Николаев подробно остановился на теме единства народов, раскрыв понятие культурного кода нации как основы национальной идентичности. В частности, Олег Алексеевич говорил о ценности преемственности поколений и значимости объединения общества перед лицом современных угроз. «Единство народа России является основой в противостоянии внешним и внутренним угрозам, которое помогает преодолевать все. Сегодня, в условиях специальной военной операции, народы России снова сплотились», — подчеркнул руководитель региона.

Несколько слов сказали также участники СВО: Виталий Емельянов, заместитель руководителя регионального отделения «Союз добровольцев Донбасса» в Чувашии, Владислав Сергеев, старший воспитатель кадетского корпуса, Сергей Васильев, участник программы «Время СВОих», инструктор-методист Центра «ВОИН».

Кадеты активно задавали вопросы. Любопытству ребят не было предела, так что директору Николаю Жукову пришлось из-за ограничений по времени прервать стихийную «пресс-конференцию». Помимо этого, для всех участников лектория были организованы мастер-классы по основам пилотирования, тактической медицине, разборке-сборке оружия, знакомство с современным вооружением.