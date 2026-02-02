«Букет Чувашии» получил кубок и золотые награды на Международной выставке «ПРОДЭКСПО-2026»

Традиционно на выставке был проведен конкурс «Лучший продукт года — 2026»

В этом году 33-я Международная выставка продуктов питания «ПРОДЭКСПО-2026» встретила гостей на новой площадке — в МВЦ «Крокус-Экспо» (г. Красногорск, Московская область). Но, несмотря на смену локации, традиции форума остались незыблемы: здесь, как на щедрой скатерти-самобранке, собрались лучшие продукты и напитки со всей страны и из-за рубежа.

И вновь ОАО «Букет Чувашии» не только представило свою продукцию на главном продовольственном форуме страны, но и с триумфом вернулось домой. В рамках выставки традиционно прошел престижный конкурс «Лучший продукт года — 2026», где компания заявила о себе в полный голос, завоевав сразу три золотые медали!

Высшую награду эксперты присудили:

1. Безалкогольному напитку «Букет Чувашии» с ароматом Лимона» — эталонному образцу вкуса и качества на основе натуральной питьевой воды, давно завоевавшему признание покупателей.

2. Пивному напитку «Бланш» (ТМ «Пилстоун») — новинке от компании. Этот нефильтрованный пшеничный напиток с освежающим цитрусовым вкусом уже успел покорить сердца строгого жюри.

3. Пиву «Пенная Коллекция Пенное Золото» — любимому многими светлому сорту, который в этом году предстал в обновленном, современном дизайне этикетки.

Экспертная комиссия по достоинству оценила безупречное качество, неповторимый вкус и оригинальность представленных образцов. Но главный сюрприз ждал компанию впереди: помимо золотых медалей за отдельные продукты, «Букет Чувашии» был удостоен особого признания — Золотого кубка «За постоянство и качество». Эта награда стала символом доверия к предприятию, которое на протяжении десятилетий остается верным традициям чувашского пивоварения.

Эта победа — результат огромного труда. Продукция «Букета Чувашии» регулярно получает высшие оценки на престижных выставках. На сегодняшний день в наградной копилке компании уже более ста золотых медалей! И кубок «ПРОДЭКСПО-2026» пополнил этот список, став новым поводом для гордости всего коллектива.

«Букет Чувашии» уверенно совмещает современные технологии с традициями родной земли, создавая продукты, любимые покупателями. Секрет успеха прост и неизменен уже более полувека — это следование девизу: «Верность качеству! Верность традициям!». Высокие награды компании — это результат профессионализма и ответственного отношения к своему делу каждого сотрудника предприятия.

Валерий Павлов

