Успех «АККОНД» на «ПРОДЭКСПО»: Гран-при и золотые награды

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья «ПРОДЭКСПО-2026» подвели итоги профессионального конкурса «Лучший продукт-2026». Экспертное жюри оценивало представленную продукцию по вкусу, цвету, запаху и консистенции, внешнему оформлению и упаковке, правильности маркировки, а также использованию инновационных технологий.

Высокие награды — золотые медали и дипломы — получили конфеты «Просто вишня», «LA LADGE», «Хрум-Хрум», мини-шоколад «МНЕ БЕЗ САХАРА», печенье-сэндвич «ТРИО». Отдельного признания удостоились конфеты под брендом «Птица дивная», ставшие обладателями Гран-при. Эти награды являются признанием высокого профессионализма всей команды фабрики, чьи усилия направлены на то, чтобы аккондовская продукция была и оставалась востребованной миллионами потребителей.

«ПРОДЭКСПО» — это не только крупнейшая выставка, но и насыщенная деловая программа.

В рамках мероприятия состоялись переговоры с российскими и зарубежными дистрибьюторами. С партнерами обсуждались перспективы сотрудничества, планы на будущее, а также им были презентованы оригинальные новинки фабрики.

По итогам года самые надежные партнеры получили заслуженные награды в различных номинациях. Им были вручены дипломы за их достижения в развитии продаж, сертификаты на кофемашины, национальные тарелки ручной работы, символизирующие процветание и успех в бизнесе.

Компания «АККОНД» постоянно инвестирует средства в модернизацию и наращивание своих производственных возможностей, а также в поддержку и рост своей команды профессионалов. Все это делается для того, чтобы ее продукция была доступна потребителям через различные каналы сбыта, включая дистрибьюторов, крупные федеральные сети и интернет-торговлю.

Фабрика является одним из ведущих российских экспортеров кондитерских изделий, активно сотрудничая с Китаем и занимая там сильные позиции.

В настоящее время компания активно осваивает новые рынки, сосредоточив стратегическое внимание на странах ближнего зарубежья и Юго-Восточной Азии.