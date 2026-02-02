О снегопадах, здравоохранении и дружбе с Бердянском

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Живое общение с журналистами для Главы Чувашии — это всегда возможность сверить часы и услышать, что на самом деле волнует жителей республики. Фото Максима Васильева

Олег Николаев ответил на вопросы журналистов

Вчера прошла очередная ежегодная большая пресс-конференция Главы Чувашии Олега Николаева. И хотя это проверенный временем формат общения с прессой, все же из года в год в него встраиваются определенные элементы новизны. Например, на одной из встреч с Главой журналисты озвучивали вопросы читателей и телезрителей. В этот раз изюминкой мероприятия стало участие журналистов Бердянска — подшефного для республики муниципального округа Запорожской области.

Перед тем как удовлетворить не праздное любопытство журналистов, а на пресс-конференцию аккредитовалось около 55 представителей федеральных, республиканских и муниципальных СМИ, Олег Николаев емко расписал итоги прошлого года. Основная мысль сводилась к тому, что внешние вызовы не помешали руководству региона взвешенно и последовательно выполнить большинство запланированных задач и выйти на ключевые ориентиры развития. Но Глава республики признал также, что по некоторым направлениям следует поднажать.

ЦИФРА
В ходе большой пресс-конференции было задано около 30 вопросов

В снежном плену

Вполне ожидаемо, что один из первых вопросов коснулся разгула стихии. Щедрые продолжительные снегопады не только порадовали атмосферой настоящей зимы, но и стали испытанием как для жителей республики, так и для коммунальных и дорожных служб. Говоря о том, как в регионе справились с непростым экзаменом от природы, Олег Николаев отметил, что в целом дорожный комплекс выдержал проверку на прочность. Фактов прекращения движения практически не было, краткие затруднения совместно с Госавтоинспекцией и дорожниками оперативно решались.

Но получилось так, что пока техника чистила дороги, без внимания остались дворы и тротуары, которые находятся в зоне ответственности управляющих компаний. И отвечая на вопрос журналистов, Олег Николаев анонсировал запуск программы по поддержке УК для обеспечения их всей необходимой коммунальной техникой.

Еще одна тема последних дней, к которой приковано внимание СМИ и общественности — объединения больниц. И не коснуться ее в прямом разговоре с Главой республики было бы по крайней мере непрофессионально. В частности, журналистов интересовало, как это отразится на качестве здравоохранения. По мнению Олега Николаева, волнение людей понять можно. Но, по большому счету, Правительство Чувашии последовательно работает над главной задачей — повышением доступности медпомощи, привлечением в сферу здравоохранения квалифицированных кадров и регулярным обновлением оборудования в больницах.

В качестве наглядного примера Глава республики привел Янтиковскую центральную районную больницу. У нее стало меньше хозяйственных забот и больше медицины. И это сразу почувствовали жители: появились четыре новых терапевтических участка, пришли молодые врачи. Числятся они в Канашском медцентре, а лечат в Янтиково. И, кстати, объединение дало возможность повысить зарплату медикам. «Практика уже доказала, что от такого объединения выигрывают и врачи, и, самое главное, сами жители», — подчеркнул Олег Николаев.

Продолжая тему реорганизации больниц, прозвучал вопрос и о скандальной ситуации во время публичных слушаний на эту тему в Яльчикском округе, где участнику специальной военной операции якобы не давали возможность выступить и пытались увести с трибуны. «Резонансная ситуация на общественных слушаниях в Яльчиках сейчас внимательно расследуется, в том числе правоохранительными органами», — сообщил Олег Николаев.

Тарифы останутся низкими

Корреспондент «Чувашинформа» спросил Олега Николаева о концессионном соглашении с «Т Плюс», авариях на теплосетях, росте тарифов. «В свое время в концессию передали сети Чебоксар и Новочебоксарска. Это наследие «Коммунальных технологий» с высоким процентом износа, разными тарифами», — напомнил Глава республики, отметив, что в концессионном соглашении четко прописаны обязанности сторон. Олег Алексеевич согласился, что были серьезные аварийные ситуации, как, например, в новоюжном районе Чебоксар в прошлом году. Но в целом все проблемы устраняются, сети планомерно обновляются. Что касается тарифов, то они в Чувашии одни из самых низких в ПФО и таковыми же и останутся. «Да, индексация будет, но она будет во всех регионах», — добавил Николаев.

Журналистов также интересовало, планируется ли решение проблемы с транспортной загруженностью дорог в микрорайонах «Новый город» и «Солнечный». Тема давно в работе, рассказал Олег Николаев и отметил, что это очень показательный пример того, как важно, проектируя новые микрорайоны, заранее учитывать инфраструктуру. «Когда планируют новый микрорайон, надо планировать и инфраструктуру — школы, дороги. В «Новом городе» и «Солнечном» этого сделано не было. Теперь мной поставлена задача стройблоку: при планировании новых микрорайонов учитывать эти аспекты и не допускать подобных ошибок», — заявил Глава республики.

При этом Олег Николаев уточнил, что мастер-план развития Чебоксарской агломерации учитывает решение проблем «Нового города» с транспортной доступностью. А из «Солнечного» планируются дополнительные выезды на дублер Марпосадского шоссе и Эгерский бульвар.

Чувашия и Бердянск — вместе

От «Советской Чувашии» прозвучал вопрос о передаче электросетей республики федеральной структуре. Олег Николаев отметил, что в свое время Чувашия стала одним из пилотных регионов, начав модернизацию сетевого хозяйства. Сейчас же вступил в силу федеральный закон, и в регионах сетевое хозяйство передается в Россети. Но сегодня Россети судятся с республикой. И суд первой инстанции поддержал позицию региона, который видит управление сетевым комплексом в рамках своих стратегических программ. «Сейчас решение в стадии апелляции, и правильно будет просто дождаться окончания судебного процесса», — подчеркнул Глава.

Корреспондент «МК в Чебоксарах» поинтересовался условиями развития малого и среднего предпринимательства в республике. По словам Олега Николаева, за последний год на 7,7% выросло количество субъектов МСП. «Это хороший показатель. А если взять за четыре года, то на 20%», — заявил Глава республики. Главный принцип, которому следует Правительство региона в отношении малого и среднего бизнеса — это зафиксировать идею, оценить, проанализировать и поддержать ее на всех этапах становления.

Вопрос от журналистов Бердянска касался развития туризма между двумя регионами. Олег Николаев заявил, что туристический «обмен» уже давно реализуется: Чувашия принимает на отдых детей, а также спортсменов Запорожья на тренировочные сборы. И взаимное сотрудничество в других сферах дает возможность обмениваться компетенциями. «Чувашия и Бердянский округ находятся в непрерывном контакте», — добавил Глава республики.

Пресс-конференция длилась два с половиной часа. И осветить все вопросы, которые там прозвучали, в одной статье невозможно. Поэтому к некоторым темам, которые затронули журналисты, мы еще вернемся в следующих номерах. В завершение встречи Олег Николаев поблагодарил СМИ за продуктивный диалог и пожелал журналистам новых интересных проектов, вдохновляющих встреч и событий.

Игорь Сильвестров,
Альберт Ильин
Опубликовано: 6 февраля 2026 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.