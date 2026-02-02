О снегопадах, здравоохранении и дружбе с Бердянском

Олег Николаев ответил на вопросы журналистов

Вчера прошла очередная ежегодная большая пресс-конференция Главы Чувашии Олега Николаева. И хотя это проверенный временем формат общения с прессой, все же из года в год в него встраиваются определенные элементы новизны. Например, на одной из встреч с Главой журналисты озвучивали вопросы читателей и телезрителей. В этот раз изюминкой мероприятия стало участие журналистов Бердянска — подшефного для республики муниципального округа Запорожской области.

Перед тем как удовлетворить не праздное любопытство журналистов, а на пресс-конференцию аккредитовалось около 55 представителей федеральных, республиканских и муниципальных СМИ, Олег Николаев емко расписал итоги прошлого года. Основная мысль сводилась к тому, что внешние вызовы не помешали руководству региона взвешенно и последовательно выполнить большинство запланированных задач и выйти на ключевые ориентиры развития. Но Глава республики признал также, что по некоторым направлениям следует поднажать.

ЦИФРА В ходе большой пресс-конференции было задано около 30 вопросов

В снежном плену

Вполне ожидаемо, что один из первых вопросов коснулся разгула стихии. Щедрые продолжительные снегопады не только порадовали атмосферой настоящей зимы, но и стали испытанием как для жителей республики, так и для коммунальных и дорожных служб. Говоря о том, как в регионе справились с непростым экзаменом от природы, Олег Николаев отметил, что в целом дорожный комплекс выдержал проверку на прочность. Фактов прекращения движения практически не было, краткие затруднения совместно с Госавтоинспекцией и дорожниками оперативно решались.

Но получилось так, что пока техника чистила дороги, без внимания остались дворы и тротуары, которые находятся в зоне ответственности управляющих компаний. И отвечая на вопрос журналистов, Олег Николаев анонсировал запуск программы по поддержке УК для обеспечения их всей необходимой коммунальной техникой.

Еще одна тема последних дней, к которой приковано внимание СМИ и общественности — объединения больниц. И не коснуться ее в прямом разговоре с Главой республики было бы по крайней мере непрофессионально. В частности, журналистов интересовало, как это отразится на качестве здравоохранения. По мнению Олега Николаева, волнение людей понять можно. Но, по большому счету, Правительство Чувашии последовательно работает над главной задачей — повышением доступности медпомощи, привлечением в сферу здравоохранения квалифицированных кадров и регулярным обновлением оборудования в больницах.

В качестве наглядного примера Глава республики привел Янтиковскую центральную районную больницу. У нее стало меньше хозяйственных забот и больше медицины. И это сразу почувствовали жители: появились четыре новых терапевтических участка, пришли молодые врачи. Числятся они в Канашском медцентре, а лечат в Янтиково. И, кстати, объединение дало возможность повысить зарплату медикам. «Практика уже доказала, что от такого объединения выигрывают и врачи, и, самое главное, сами жители», — подчеркнул Олег Николаев.

Продолжая тему реорганизации больниц, прозвучал вопрос и о скандальной ситуации во время публичных слушаний на эту тему в Яльчикском округе, где участнику специальной военной операции якобы не давали возможность выступить и пытались увести с трибуны. «Резонансная ситуация на общественных слушаниях в Яльчиках сейчас внимательно расследуется, в том числе правоохранительными органами», — сообщил Олег Николаев.

Тарифы останутся низкими

Корреспондент «Чувашинформа» спросил Олега Николаева о концессионном соглашении с «Т Плюс», авариях на теплосетях, росте тарифов. «В свое время в концессию передали сети Чебоксар и Новочебоксарска. Это наследие «Коммунальных технологий» с высоким процентом износа, разными тарифами», — напомнил Глава республики, отметив, что в концессионном соглашении четко прописаны обязанности сторон. Олег Алексеевич согласился, что были серьезные аварийные ситуации, как, например, в новоюжном районе Чебоксар в прошлом году. Но в целом все проблемы устраняются, сети планомерно обновляются. Что касается тарифов, то они в Чувашии одни из самых низких в ПФО и таковыми же и останутся. «Да, индексация будет, но она будет во всех регионах», — добавил Николаев.

Журналистов также интересовало, планируется ли решение проблемы с транспортной загруженностью дорог в микрорайонах «Новый город» и «Солнечный». Тема давно в работе, рассказал Олег Николаев и отметил, что это очень показательный пример того, как важно, проектируя новые микрорайоны, заранее учитывать инфраструктуру. «Когда планируют новый микрорайон, надо планировать и инфраструктуру — школы, дороги. В «Новом городе» и «Солнечном» этого сделано не было. Теперь мной поставлена задача стройблоку: при планировании новых микрорайонов учитывать эти аспекты и не допускать подобных ошибок», — заявил Глава республики.

При этом Олег Николаев уточнил, что мастер-план развития Чебоксарской агломерации учитывает решение проблем «Нового города» с транспортной доступностью. А из «Солнечного» планируются дополнительные выезды на дублер Марпосадского шоссе и Эгерский бульвар.

Чувашия и Бердянск — вместе

От «Советской Чувашии» прозвучал вопрос о передаче электросетей республики федеральной структуре. Олег Николаев отметил, что в свое время Чувашия стала одним из пилотных регионов, начав модернизацию сетевого хозяйства. Сейчас же вступил в силу федеральный закон, и в регионах сетевое хозяйство передается в Россети. Но сегодня Россети судятся с республикой. И суд первой инстанции поддержал позицию региона, который видит управление сетевым комплексом в рамках своих стратегических программ. «Сейчас решение в стадии апелляции, и правильно будет просто дождаться окончания судебного процесса», — подчеркнул Глава.

Корреспондент «МК в Чебоксарах» поинтересовался условиями развития малого и среднего предпринимательства в республике. По словам Олега Николаева, за последний год на 7,7% выросло количество субъектов МСП. «Это хороший показатель. А если взять за четыре года, то на 20%», — заявил Глава республики. Главный принцип, которому следует Правительство региона в отношении малого и среднего бизнеса — это зафиксировать идею, оценить, проанализировать и поддержать ее на всех этапах становления.

Вопрос от журналистов Бердянска касался развития туризма между двумя регионами. Олег Николаев заявил, что туристический «обмен» уже давно реализуется: Чувашия принимает на отдых детей, а также спортсменов Запорожья на тренировочные сборы. И взаимное сотрудничество в других сферах дает возможность обмениваться компетенциями. «Чувашия и Бердянский округ находятся в непрерывном контакте», — добавил Глава республики.

Пресс-конференция длилась два с половиной часа. И осветить все вопросы, которые там прозвучали, в одной статье невозможно. Поэтому к некоторым темам, которые затронули журналисты, мы еще вернемся в следующих номерах. В завершение встречи Олег Николаев поблагодарил СМИ за продуктивный диалог и пожелал журналистам новых интересных проектов, вдохновляющих встреч и событий.

Игорь Сильвестров, Альберт Ильин