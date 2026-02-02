На Чебоксарском заводе силовых агрегатов изготовлен ведущий мост для малогабаритной техники

Проект включен в перечень современных технологий и реализуется при поддержке Минпромторга России.

В январе новое изделие успешно прошло стендовые испытания. Далее мост будет протестирован в составе погрузчика, а после необходимой доработки запущен в серийное производство. Следуя курсу на импортозамещение, завод в ближайшей перспективе планирует выйти на объемы, достаточные для решения задачи локализации компонентной базы российской малогабаритной техники. Половина мостов будет использоваться внутри компании, вторая — поставляться внешним потребителям.

Как отмечают в Минпромэнерго республики, успешная реализация проекта не только внесет вклад в развитие отечественной техники, но и откроет новые возможности для взаимодействия с другими партнерами. Разработка позволит занять устойчивую нишу в промышленности страны.