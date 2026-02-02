Когда сугробы нипочём

В Чувашии несколько раз объявлялся желтый уровень опасности: снег, местами сильный, временами ухудшение видимости до 500 метров и менее, на дорогах снежные заносы, накат, местами гололедица.

С последствиями затяжного снегопада боролись по всей республике. Посты в социальных сетях администраций округов нередко напоминали сводки с фронта: передавались точные сведения о количестве спецтехники и рабочих, задействованных в уборке, адреса, названия подрядных организаций.

Но проявили себя в эти дни не только коммунальщики. За лопаты взялись школьники, студенты, сотрудники учреждений, депутаты и просто неравнодушные соседи. Вот только некоторые примеры.

На территориях школ и детских садов прошла волонтерская акция «Помоги дворнику», запущенная региональным Министерством образования. «Комсомольскому округу сугробы нипочем — здесь правит единство. Многие выходят чистить снег целыми семьями, привлекают детей, показывая на личном примере, что забота о своем дворе и округе начинается с каждого», — отметила пресс-служба администрации Комсомольского округа, рассказывая о работе «снежных десантов».

Жители села Большая Выла Аликовского округа также откликнулись на призыв и очистили территорию у памятника павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Дружно поработали на свежем воздухе и родители воспитанников Аликовского детского сада № 1 «??лку?».

Студентов Алатырского технологического колледжа можно было увидеть на территории детского сада № 8 «Звездочка», где они очистили от снега площадку для игр. Учащиеся и педагоги алатырской гимназии № 6 привели в порядок территорию своего учебного заведения. Волонтеры школы № 2 расчистили снег у памятного знака в сквере 141-й стрелковой дивизии в микрорайоне «Стрелка».

«Лопаты в руки — и вперед! Несколько часов работы, море энтузиазма, и вот результат: территории снова удобны и безопасны», — так пресс-служба администрации Порецкого округа отметила вклад учащихся местной школы в борьбу со снегопадом. Ребята ударно потрудились в селах Порецкое и Ряпино, в деревне Мачкасы.

В Красных Четаях старшеклассники и сотрудники администрации привели в порядок площадь перед монументом Славы. В Шумерле своему дворнику помогли работники Дворца культуры «Восход». А в селе Торханы депутаты округа очистили от снега школьный каток. В Цивильске народные избранники освободили от сугробов территорию сквера Победы.

Не отставали от своих сверстников и ученики Балабаш-Баишевской школы Батыревского округа. Они пришли на помощь к пожилым сельчанам и расчистили снег на их придомовых территориях.

Жители деревни Юпрямы Красноармейского округа столкнулись с проблемой занесенной снегом контейнерной площадки и не стали ждать помощи извне. Активисты ТОС «Чамыш» расчистили территорию и завели «График дежурства». Теперь поддержанием порядка вокруг площадки занимается каждый дом по очереди. Идея понравилась жителям соседней деревни Бурундуки, где тоже внедрили дежурство.

А в столице республики 31 января провели «зимний субботник». Муниципальные служащие, руководители и сотрудники предприятий, депутаты (всего более 400 человек) вышли на очистку остановок общественного транспорта около больниц, школ, учреждений спорта и культуры.

Воскресенье тоже не прошло даром. Во многих чебоксарских дворах можно было увидеть жильцов с лопатами, которые не только «откапывали» свои машины, но и чистили от снега тротуары, площадки перед входом в подъезды. Во дворе по проспекту Геннадия Айги, 13, корп. 1, например, для этих целей еще в начале недели были подготовлены «дежурные» лопаты и метла — инвентарь пригодился.

В воскресенье же глава Батыревского округа Рудольф Селиванов призвал сельхозорганизации, крестьянско-фермерские хозяйства помочь с уборкой снега. «Мы продолжаем бороться с последствиями непрекращающихся снегопадов. Три автогрейдера, шесть комбинированных дорожных машин, два роторных снегоочистителя, 26 погрузчиков и колесных тракторов с раннего утра на своих маршрутах. Но в условиях непрекращающихся снегопадов этого недостаточно»,— написал Селиванов в своем телеграм-канале утром. Уже через несколько часов был опубликован пост со словами благодарности в адрес тех, кто откликнулся, названы и все «герои дня» — работники сельхозпредприятий, фермеры, активисты территориальных образований.

Фото официальных пабликов муниципальных округов Чувашии