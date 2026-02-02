Республику ожидает серьезное обновление общественного транспорта

Цифра на маршруте и на трассе

В ближайшую трехлетку на эти цели направят 1,7 млрд рублей. О масштабной закупке автобусов и троллейбусов заявил Глава Чувашии Олег Николаев в ходе обсуждения перспектив транспортной отрасли региона.

Для пассажиров готовятся и другие решения, призванные сделать поездки удобными и комфортными. В частности, планируется запуск единых проездных билетов, которые будут действовать в автобусах и троллейбусах Чувашского транспортного управления. Также ведется работа по внедрению безналичной оплаты проезда по геолокации через мобильное приложение по системе GeoPay без помощи валидаторов и QR-кодов.

По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии, новые технологии применяются в различных сферах отрасли: например, для оценки состояния дорог. Чтобы новые магистрали служили долго, усиливается контроль за перегрузом. В эксплуатацию уже введены пункты весогабаритного контроля в Ибресях и Ядрине, в Чуварлеях и Нискасах работы — на завершающей стадии. Совместно с ГИБДД выстраивается система автоматической фиксации нарушений, обеспечивающей формирование полноценной доказательной базы.

«В прошлом году на дороги было направлено 8,1 млрд рублей. В порядок привели 570 км дорог, в три раза увеличили объем работ на региональной сети. В населенных пунктах вдоль трасс смонтировали 12 км наружного освещения, что повысило безопасность движения в темное время суток», — отметил руководитель Минтранса Максим Петров.

Кстати

В 2025 году новые троллейбусные маршруты между Чебоксарами и Новочебоксарском перевезли более 7,3 млн человек

Фото cap.ru