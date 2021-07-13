Дорожные камеры фиксируют нарушения

Но водителей не наказывают. Почему?

Прокуратура потребовала от Минтранса Чувашии организовать работу по нормальному содержанию и эксплуатации камер контроля дорожного движения.

Установка, замена, демонтаж и содержание технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения относятся к полномочиям органов государственной власти регионов. В нашей республике эти полномочия переданы Минтрансу и подведомственному ему учреждению «Центр организации и безопасности дорожного движения Чувашской Республики». Используемые технические средства должны быть сертифицированы, как средство измерения, и иметь действующее свидетельство о метрологической поверке.

Но, как выяснилось в ходе проверки, Минтранс эти полномочия должным образом не исполняет, периодическая метрологическая поверка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД не проводится. Из действующих более 210 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД у 81 комплекса срок действия метрологической поверки истек либо вовсе отсутствует. А это приводит к тому, что при фиксации камерами нарушений правил дорожного движения невозможно вынести постановление о привлечении виновного водителя к административной ответственности. Между тем, сообщают в прокуратуре, с первого февраля по 11 июня этого года комплексами, не прошедшими поверку, зафиксировано около 40 тысяч нарушений ПДД, что позволило лицам, их совершившим, уйти от ответственности.

Комплексы видеофиксации, напомним, устанавливаются в местах с наибольшей концентрацией нарушений правил дорожного движения и дорожно-транспортных происшествий. К примеру, на одном из участков автомобильной дороги федеральной трассы М-7 «Волга», проходящей через поселок Кугеси, в нынешнем году совершено два ДТП, в результате которых один человек погиб и четверо ранены. С даты окончания срока действия первичной метрологической поверки на указанном участке дороги комплексом МФК «КРЕЧЕТ-С» зафиксировано 1450 нарушений ПДД, по которым постановления по делам об административных правонарушениях не выносились. Из-за отсутствия поверки не привлечены к административной ответственности лица, нарушения которых зафиксированы комплексом АПК «Автоураган», установленным возле дома 44 по улице Ленина в Чебоксарах. На этом участке дороги в 2021 году совершено два ДТП, в результате происшествий пострадало два человека, а с 14 марта по 11 июня зафиксировано 5281 нарушение ПДД, виновники которых также не привлечены к ответственности.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры республики, с января по май нынешнего года ГИБДД направляло в адрес министерства более 30 информационных писем о недостатках в работе специальных технических средств. Теперь уже и сама прокуратура внесла представление в адрес Минтранса, потребовав принять незамедлительные и конкретные меры по устранению выявленных нарушений и привлечь виновных должностных лиц к ответственности.