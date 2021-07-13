Дорожные камеры фиксируют нарушения

Но водителей не наказывают. Почему?
Прокуратура потребовала от Минтранса Чувашии организовать работу по нормальному содержанию и эксплуатации камер контроля дорожного движения.
Установка, замена, демонтаж и содержание технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения относятся к полномочиям органов государственной власти регионов. В нашей республике эти полномочия переданы Минтрансу и подведомственному ему учреждению «Центр организации и безопасности дорожного движения Чувашской Республики». Используемые технические средства должны быть сертифицированы, как средство измерения, и иметь действующее свидетельство о метрологической поверке.
Но, как выяснилось в ходе проверки, Минтранс эти полномочия должным образом не исполняет, периодическая метрологическая поверка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД не проводится. Из действующих более 210 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД у 81 комплекса срок действия метрологической поверки истек либо вовсе отсутствует. А это приводит к тому, что при фиксации камерами нарушений правил дорожного движения невозможно вынести постановление о привлечении виновного водителя к административной ответственности. Между тем, сообщают в прокуратуре, с первого февраля по 11 июня этого года комплексами, не прошедшими поверку, зафиксировано около 40 тысяч нарушений ПДД, что позволило лицам, их совершившим, уйти от ответственности.
Комплексы видеофиксации, напомним, устанавливаются в местах с наибольшей концентрацией нарушений правил дорожного движения и дорожно-транспортных происшествий. К примеру, на одном из участков автомобильной дороги федеральной трассы М-7 «Волга», проходящей через поселок Кугеси, в нынешнем году совершено два ДТП, в результате которых один человек погиб и четверо ранены. С даты окончания срока действия первичной метрологической поверки на указанном участке дороги комплексом МФК «КРЕЧЕТ-С» зафиксировано 1450 нарушений ПДД, по которым постановления по делам об административных правонарушениях не выносились. Из-за отсутствия поверки не привлечены к административной ответственности лица, нарушения которых зафиксированы комплексом АПК «Автоураган», установленным возле дома 44 по улице Ленина в Чебоксарах. На этом участке дороги в 2021 году совершено два ДТП, в результате происшествий пострадало два человека, а с 14 марта по 11 июня зафиксировано 5281 нарушение ПДД, виновники которых также не привлечены к ответственности.
Как сообщают в пресс-службе прокуратуры республики, с января по май нынешнего года ГИБДД направляло в адрес министерства более 30 информационных писем о недостатках в работе специальных технических средств. Теперь уже и сама прокуратура внесла представление в адрес Минтранса, потребовав принять незамедлительные и конкретные меры по устранению выявленных нарушений и привлечь виновных должностных лиц к ответственности.
Комментарий
За разъяснениями по поводу данной ситуации «СЧ» обратилась в Минтранс Чувашии. И вот что нам сообщили:
«Проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту и метрологической поверке стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ осуществляется подрядными организациями в соответствии с условиями заключенного контракта. На балансе КУ «ЦОБДД» Минтранса Чувашии числится 212 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ, находящихся в исправном техническом состоянии. Для обеспечения комплексов в работоспособном состоянии 16.03.2021 г. состоялся электронный аукцион на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ, также в условия контракта входило проведение метрологической поверки. В ходе проведения аукциона начально максимальная цена контракта была снижена с 7500000 рублей до 1312500 рублей. По результатам аукциона с ИП Ганичевым Е.О. был заключен государственный контракт № 8 от 29.03.2021 г. на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ на сумму 1312500 рублей. Количество стационарных комплексов по контракту составляет 192 штуки. В соответствии с условиями госконтракта обязанностью подрядчика является поддержка в круглосуточном работоспособном состоянии комплексов и их программного обеспечения, а также проведение метрологической поверки комплексов.
В соответствии с поступившими обращениями ЦАФАП ГИБДД МВД по Чувашской Республике, КУ «ЦОБДД» Минтранса Чувашии направляло в адрес ИП Ганичева письма об устранении замечаний в работе обслуживаемых комплексов. Также было направлено 9 предписаний, включая претензионное письмо с дальнейшим выставлением штрафа за неисполнение условий госконтракта. Несмотря на неоднократные обращения и предписания, подрядчик работы в соответствии с условиями госконтракта не выполнял, ответы на обращения и предписания об устранений указанных нарушений не представил.
В результате недобросовестного исполнения обязательств по контракту подрядчиком на 02.07.2021 г. без метрологической поверки находилось 49 стационарных комплексов фотовидеофиксации. В результате достигнутой в начале июля договоренности ИП Ганичев обязался выполнить работы по метрологической поверке с предоставлением графика проведения поверки.
Также сообщаем, что в 2021 г. запланировано проведение передислокации 34-х комплексов на 18 аварийно-опасных участках автодорог. По предоставленному 30.06.2021 г. УГИБДД МВД по Чувашской Республике списку мест для передислокации с 01.07.2021 г. осуществляется совместный объезд данных точек с сотрудниками ЦАФАП ГИБДД МВД по Чувашской Республике для определения возможности установки стационарных комплексов и возможности их подключения к электропитанию.
Один комплекс находится в МВД по Чувашской Республике (ведутся следственные действия в связи с нанесенными повреждениями в результате выстрела из огнестрельного оружия)».
АНДРЕЙ АЛЕШИН,
директор казенного учреждения «Центр организации и безопасности дорожного движения» Минтранса Чувашии
Кстати
В Минтрансе также уточнили, что на сегодняшний день собираемость штрафов в республике более чем на 20% выше, чем в прошлому году.