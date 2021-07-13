Дорожные камеры фиксируют нарушения

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД обязательно должны проходить метрологическую поверку. Фото Олега Мальцева из архива «СЧ»

Но водителей не наказывают. Почему?

Прокуратура потребовала от Минтранса Чувашии организовать работу по нормальному содержанию и эксплуатации камер контроля дорожного движения.

Установка, замена, демонтаж и содержание технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения относятся к полномочиям органов государственной власти регионов. В нашей республике эти полномочия переданы Минтрансу и подведомственному ему учреждению «Центр организации и безопасности дорожного движения Чувашской Республики». Используемые технические средства должны быть сертифицированы, как средство измерения, и иметь действующее свидетельство о метрологической поверке.

Но, как выяснилось в ходе проверки, Минтранс эти полномочия должным образом не исполняет, периодическая метрологическая поверка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД не проводится. Из действующих более 210 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД у 81 комплекса срок действия метрологической поверки истек либо вовсе отсутствует. А это приводит к тому, что при фиксации камерами нарушений правил дорожного движения невозможно вынести постановление о привлечении виновного водителя к административной ответственности. Между тем, сообщают в прокуратуре, с первого февраля по 11 июня этого года комплексами, не прошедшими поверку, зафиксировано около 40 тысяч нарушений ПДД, что позволило лицам, их совершившим, уйти от ответственности.

Комплексы видеофиксации, напомним, устанавливаются в местах с наибольшей концентрацией нарушений правил дорожного движения и дорожно-транспортных происшествий. К примеру, на одном из участков автомобильной дороги федеральной трассы М-7 «Волга», проходящей через поселок Кугеси, в нынешнем году совершено два ДТП, в результате которых один человек погиб и четверо ранены. С даты окончания срока действия первичной метрологической поверки на указанном участке дороги комплексом МФК «КРЕЧЕТ-С» зафиксировано 1450 нарушений ПДД, по которым постановления по делам об административных правонарушениях не выносились. Из-за отсутствия поверки не привлечены к административной ответственности лица, нарушения которых зафиксированы комплексом АПК «Автоураган», установленным возле дома 44 по улице Ленина в Чебоксарах. На этом участке дороги в 2021 году совершено два ДТП, в результате происшествий пострадало два человека, а с 14 марта по 11 июня зафиксировано 5281 нарушение ПДД, виновники которых также не привлечены к ответственности.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры республики, с января по май нынешнего года ГИБДД направляло в адрес министерства более 30 информационных писем о недостатках в работе специальных технических средств. Теперь уже и сама прокуратура внесла представление в адрес Минтранса, потребовав принять незамедлительные и конкретные меры по устранению выявленных нарушений и привлечь виновных должностных лиц к ответственности.

Комментарий

За разъяснениями по поводу данной ситуации «СЧ» обратилась в Минтранс Чувашии. И вот что нам сообщили:

«Проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту и метрологической поверке стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ осуществляется подрядными организациями в соответствии с условиями заключенного контракта. На балансе КУ «ЦОБДД» Минтранса Чувашии числится 212 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ, находящихся в исправном техническом состоянии. Для обеспечения комплексов в работоспособном состоянии 16.03.2021 г. состоялся электронный аукцион на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ, также в условия контракта входило проведение метрологической поверки. В ходе проведения аукциона начально максимальная цена контракта была снижена с 7500000 рублей до 1312500 рублей. По результатам аукциона с ИП Ганичевым Е.О. был заключен государственный контракт № 8 от 29.03.2021 г. на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ на сумму 1312500 рублей. Количество стационарных комплексов по контракту составляет 192 штуки. В соответствии с условиями госконтракта обязанностью подрядчика является поддержка в круглосуточном работоспособном состоянии комплексов и их программного обеспечения, а также проведение метрологической поверки комплексов.
В соответствии с поступившими обращениями ЦАФАП ГИБДД МВД по Чувашской Республике, КУ «ЦОБДД» Минтранса Чувашии направляло в адрес ИП Ганичева письма об устранении замечаний в работе обслуживаемых комплексов. Также было направлено 9 предписаний, включая претензионное письмо с дальнейшим выставлением штрафа за неисполнение условий госконтракта. Несмотря на неоднократные обращения и предписания, подрядчик работы в соответствии с условиями госконтракта не выполнял, ответы на обращения и предписания об устранений указанных нарушений не представил.
В результате недобросовестного исполнения обязательств по контракту подрядчиком на 02.07.2021 г. без метрологической поверки находилось 49 стационарных комплексов фотовидеофиксации. В результате достигнутой в начале июля договоренности ИП Ганичев обязался выполнить работы по метрологической поверке с предоставлением графика проведения поверки.
Также сообщаем, что в 2021 г. запланировано проведение передислокации 34-х комплексов на 18 аварийно-опасных участках автодорог. По предоставленному 30.06.2021 г. УГИБДД МВД по Чувашской Республике списку мест для передислокации с 01.07.2021 г. осуществляется совместный объезд данных точек с сотрудниками ЦАФАП ГИБДД МВД по Чувашской Республике для определения возможности установки стационарных комплексов и возможности их подключения к электропитанию.
Один комплекс находится в МВД по Чувашской Республике (ведутся следственные действия в связи с нанесенными повреждениями в результате выстрела из огнестрельного оружия)».
АНДРЕЙ АЛЕШИН,
директор казенного учреждения «Центр организации и безопасности дорожного движения» Минтранса Чувашии
Кстати
В Минтрансе также уточнили, что на сегодняшний день собираемость штрафов в республике более чем на 20% выше, чем в прошлому году.
Опубликовано: 12 июля 2021 г.


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