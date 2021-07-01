Не в ущерб региональным дорогам

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Восстанавливать разрушаемые участки будут на протяжении всего строительства трассы М-12. Фото cap.ru

В Янтиковском районе подрядной организацией, задействованной при строительстве скоростной автодороги М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань», возобновлены работы по ремонту разрушенных участков на автомобильной дороге регионального значения «Янтиково — Чутеево — Большие Кайбицы».

Восстановление разрушенных дорожных участков ведется от границы Республики Татарстан до села Янтиково. По существующей договоренности ремонт дорог, по которым осуществляется перевозка инертных материалов до объекта строительства скоростной автомобильной дороги М-12, будет продолжен.

Напомним, что еще в начале строительства Минтрансом Чувашии был утвержден перечень автомобильных дорог, которые будут задействованы для транспортировки инертных материалов. Согласно этому перечню, по завершении строительства более 230 км дорог потребуют полного восстановления. Также есть договоренность с ГК «Автодор» о поддержании этих участков в нормативном состоянии на протяжении всего строительства, механизм восстановления согласован.

«Строительство автомобильной дороги М-12 послужит импульсом для развития как дорожной отрасли, так и экономики республики в целом. Однако, крайне важно, чтобы наши дороги и жители как можно меньше пострадали от строительства этой трассы. Естественно, будут возникать проблемы и неудобства, но мы будем своевременно на них реагировать и стараться минимизировать», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов.

Опубликовано: 22 июля 2021 г.


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