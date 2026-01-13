ЧТУ приобрело автомобиль для работы под высоким напряжением

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Такие машины обеспечивают надежность общественного транспорта. Фото сap.ru

В гараже Чувашского транспортного управления — пополнение: предприятие приобрело современный автомобиль специального назначения марки «Скорпион» на базе шасси МАЗа.

Новая техника предназначена для монтажа, обслуживания и ремонта контактных линий троллейбусных сетей под высоким напряжением. Платформа оснащена системой подъема и поворота с широким диапазоном регулировки высоты и угла наклона. У машины — комфортабельный кузов: работникам этой мастерской на колесах будет не страшен холод до минус 40°C.

Автопарк спецмашин ЧТУ состоит преимущественно из моделей 1997-2010 годов выпуска, их эксплуатация сопряжена с большими финансовыми затратами, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии.

Опубликовано: 30 января 2026 г.


Читайте также:

В России - почти самое дешевое в Европе автомобильное топливо
В субботу Базовый проезд перекроют, участников "Лыжни России" отвезут автобусы
Улицы Цивильска очищал от снега тракторист без "прав"
На еженедельных планерках врио Главы Чувашии изменилась риторика: больше конкретики, жестче контроль
Красная площадь. Митинг в честь автопробега Москва — Каракумы — Москва, 1933 год
В Чебоксарах дезинфицируют общественный транспорт
Какие дополнительные меры профилактики коронавируса предприняты в Чебоксарах
Новая клиника, деньги на троллейбусы и отсрочки по кредитам: итоги поездки Олега Николаева в Москву

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.