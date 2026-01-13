ЧТУ приобрело автомобиль для работы под высоким напряжением

В гараже Чувашского транспортного управления — пополнение: предприятие приобрело современный автомобиль специального назначения марки «Скорпион» на базе шасси МАЗа.

Новая техника предназначена для монтажа, обслуживания и ремонта контактных линий троллейбусных сетей под высоким напряжением. Платформа оснащена системой подъема и поворота с широким диапазоном регулировки высоты и угла наклона. У машины — комфортабельный кузов: работникам этой мастерской на колесах будет не страшен холод до минус 40°C.

Автопарк спецмашин ЧТУ состоит преимущественно из моделей 1997-2010 годов выпуска, их эксплуатация сопряжена с большими финансовыми затратами, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии.