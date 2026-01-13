Спокойствие и уверенность — условия для развития

Автор: Альберт ИльинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Внимание к безопасности в Чувашии остается неизменным приоритетом. Фото 21.мвд.рф
Они зависят от эффективности сотрудничества гражданских властей и правоохранителей

Безопасность граждан давно перестала быть исключительно функцией силовых структур. В современных условиях это результат сложной, многослойной системы, где ключевую роль играет согласованность действий органов власти, правоохранительных ведомств и общественных институтов. Именно такой подход сегодня формируется в Чувашии — и он был предметно обозначен на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, где подводились итоги 2025 года и определялись приоритеты на 2026-й.

Выступая на коллегии, Олег Николаев подчеркнул: взаимодействие Правительства Чувашии и МВД — это не формальность, а системная совместная работа, напрямую влияющая на качество жизни и инвестиционную привлекательность региона.

«Эффективность взаимодействия власти и правоохранителей подтверждена результатами, но мы не имеем права останавливаться: в вопросах безопасности всегда есть куда расти. Благодаря вам люди чувствуют себя спокойно и уверенно. В Чувашии есть возможность для раскрытия потенциала каждого человека, поэтому к нам приезжают из других регионов для реализации больших и малых инвестиционных проектов», — отметил Глава республики.

2025 год для правоохранительной системы Чувашии прошел под знаком удержания и укрепления контроля над оперативной обстановкой. Как отметил в своем докладе министр внутренних дел по Чувашской Республике Сергей Кондрашов, комплекс мер, реализованных во взаимодействии с органами власти и структурами правоохранительного блока, позволил не только сохранить стабильность, но и повысить эффективность работы по ряду направлений.

Речь идет не о разрозненных показателях, а о системной управляемости: профилактика, реагирование, работа «на опережение». Это подтверждается и социологией. По результатам опросов общественного мнения уровень доверия граждан к полиции в Чувашии оценивается в 63 процента. Республика занимает 24-е место среди регионов России по этому показателю — позиция, которая формируется годами последовательной работы.

За примерами далеко ходить не надо. Самая, пожалуй, заметная наша общая боль — это дистанционные мошенничества. Случаи шокируют и цинизмом, и неадекватным поведением жертв, порою кажется, что с этим вообще бороться нет смысла. Но Чувашия впервые в истории добилась снижения остроты этой проблемы. Об этом «Советской Чувашии» в ходе недавнего большого интервью рассказал прокурор Чувашии Эдуард Гиматов. Ущерб сократился примерно на 200 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом. Совокупный ущерб от дистанционных мошеннических атак исчисляется миллиардом рублей в год. Эта победа стала результатом и ограничений в мессенджерах, и масштабной профилактики, и того, что сами люди стали осторожнее.

Профилактика действительно масштабная — у каждого банкомата есть предупреждения о мошенниках. Участковые инспекторы ежедневно разговаривают об этом с людьми. Инспекторы ДПС, беседуя с нарушителями ПДД, также предупреждают о схемах киберпреступников и даже помогают установить самозапреты на кредиты в госуслугах.

Один из ключевых акцентов, который последовательно делает в работе Правительство Чувашии, — смещение фокуса с реакции на уже совершенные правонарушения на их предупреждение.

В 2024 году в республике был внедрен механизм пробации — совместно с УФСИН. Его практическое воплощение — центр в Алатыре, где граждане, отбывшие наказание, получают помощь в адаптации к нормальной жизни: трудоустройство, социальное сопровождение, восстановление связей. Это принципиально новый подход, нацеленный на снижение рецидивной преступности.

Отдельное направление — работа с детьми и подростками. Сегодня в Чувашии проходит фактическая «перезагрузка» комиссий по делам несовершеннолетних. Задача — уйти от формального надзора к полноценному сопровождению ребенка, оказавшегося в поле зрения правоохранительных органов. В процесс вовлекаются школы, учреждения культуры, спорта, социальные службы. Речь идет о комплексной среде, где у подростка появляется альтернатива улице и асоциальным сценариям.

Без устойчивого кадрового фундамента невозможна ни профилактика, ни качественное реагирование. В этом смысле социальная поддержка сотрудников МВД — не льгота, а инвестиция в безопасность региона.

В Чувашии действуют меры, которые напрямую влияют на привлекательность службы: приоритетное зачисление детей сотрудников МВД в школы и детские сады, предоставление мест в оздоровительных лагерях, компенсация проезда к месту службы. Отдельно стоит программа формирования муниципального жилищного фонда, ориентированная на привлечение молодых специалистов в малые населенные пункты.

Эти меры не всегда заметны внешне, но именно они формируют устойчивость системы в долгосрочной перспективе — особенно в условиях общей кадровой конкуренции между регионами.

Коллегия МВД стала не только площадкой для анализа, но и моментом признания заслуг. Отличившиеся сотрудники были награждены государственными и ведомственными наградами. Указом Президента Российской Федерации медалью «За отличие в охране общественного порядка» отмечены подполковник полиции Руслан Трофимов и капитан полиции Анатолий Ершов. Приказом министра внутренних дел России медалью МВД «За доблесть в службе» награждены подполковники полиции Антон Комиссаров, Наталья Сорокина, Сергей Иванов и Сергей Федоров, майор полиции Эдуард Дружинин.

Подведены итоги и на уровне территориальных подразделений. В рейтинге районных органов МВД первое место занял отдел МВД России «Ибресинский», второе — МО МВД России «Алатырский», третье — МО МВД России «Вурнарский». Особо отмечены спортивные достижения сотрудников: по итогам Спартакиады по служебно-прикладным видам спорта лучшими стали отдельный батальон охраны и конвоирования, Управление МВД по городу Чебоксары и специализированный батальон ДПС Госавтоинспекции.

Выступления на коллегии ясно показали: безопасность в Чувашии рассматривается не как изолированная функция силового блока, а как базовое условие социального и экономического развития. Именно стабильность, управляемость и доверие позволяют региону привлекать инвестиции, развивать инфраструктуру, удерживать и возвращать людей. И в этом смысле совместная работа Правительства Чувашии и МВД — не декларация, а выстроенная система, где каждый следующий шаг опирается на результаты предыдущего. 2026 год обозначен как этап дальнейшего укрепления этой модели — без самоуспокоенности, но с четким пониманием приоритетов и ответственности.

Опубликовано: 30 января 2026 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Пассажирка с признаками опьянения пыталась уехать за рулем, пока водителя оформляли за нетрезвое вож...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Житель Новочебоксарска угнал авто, заперев хозяина в ванной
Цитата номера

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.