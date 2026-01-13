Спокойствие и уверенность — условия для развития

Они зависят от эффективности сотрудничества гражданских властей и правоохранителей

Безопасность граждан давно перестала быть исключительно функцией силовых структур. В современных условиях это результат сложной, многослойной системы, где ключевую роль играет согласованность действий органов власти, правоохранительных ведомств и общественных институтов. Именно такой подход сегодня формируется в Чувашии — и он был предметно обозначен на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, где подводились итоги 2025 года и определялись приоритеты на 2026-й.

Выступая на коллегии, Олег Николаев подчеркнул: взаимодействие Правительства Чувашии и МВД — это не формальность, а системная совместная работа, напрямую влияющая на качество жизни и инвестиционную привлекательность региона.

«Эффективность взаимодействия власти и правоохранителей подтверждена результатами, но мы не имеем права останавливаться: в вопросах безопасности всегда есть куда расти. Благодаря вам люди чувствуют себя спокойно и уверенно. В Чувашии есть возможность для раскрытия потенциала каждого человека, поэтому к нам приезжают из других регионов для реализации больших и малых инвестиционных проектов», — отметил Глава республики.

2025 год для правоохранительной системы Чувашии прошел под знаком удержания и укрепления контроля над оперативной обстановкой. Как отметил в своем докладе министр внутренних дел по Чувашской Республике Сергей Кондрашов, комплекс мер, реализованных во взаимодействии с органами власти и структурами правоохранительного блока, позволил не только сохранить стабильность, но и повысить эффективность работы по ряду направлений.

Речь идет не о разрозненных показателях, а о системной управляемости: профилактика, реагирование, работа «на опережение». Это подтверждается и социологией. По результатам опросов общественного мнения уровень доверия граждан к полиции в Чувашии оценивается в 63 процента. Республика занимает 24-е место среди регионов России по этому показателю — позиция, которая формируется годами последовательной работы.

За примерами далеко ходить не надо. Самая, пожалуй, заметная наша общая боль — это дистанционные мошенничества. Случаи шокируют и цинизмом, и неадекватным поведением жертв, порою кажется, что с этим вообще бороться нет смысла. Но Чувашия впервые в истории добилась снижения остроты этой проблемы. Об этом «Советской Чувашии» в ходе недавнего большого интервью рассказал прокурор Чувашии Эдуард Гиматов. Ущерб сократился примерно на 200 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом. Совокупный ущерб от дистанционных мошеннических атак исчисляется миллиардом рублей в год. Эта победа стала результатом и ограничений в мессенджерах, и масштабной профилактики, и того, что сами люди стали осторожнее.

Профилактика действительно масштабная — у каждого банкомата есть предупреждения о мошенниках. Участковые инспекторы ежедневно разговаривают об этом с людьми. Инспекторы ДПС, беседуя с нарушителями ПДД, также предупреждают о схемах киберпреступников и даже помогают установить самозапреты на кредиты в госуслугах.

Один из ключевых акцентов, который последовательно делает в работе Правительство Чувашии, — смещение фокуса с реакции на уже совершенные правонарушения на их предупреждение.

В 2024 году в республике был внедрен механизм пробации — совместно с УФСИН. Его практическое воплощение — центр в Алатыре, где граждане, отбывшие наказание, получают помощь в адаптации к нормальной жизни: трудоустройство, социальное сопровождение, восстановление связей. Это принципиально новый подход, нацеленный на снижение рецидивной преступности.

Отдельное направление — работа с детьми и подростками. Сегодня в Чувашии проходит фактическая «перезагрузка» комиссий по делам несовершеннолетних. Задача — уйти от формального надзора к полноценному сопровождению ребенка, оказавшегося в поле зрения правоохранительных органов. В процесс вовлекаются школы, учреждения культуры, спорта, социальные службы. Речь идет о комплексной среде, где у подростка появляется альтернатива улице и асоциальным сценариям.

Без устойчивого кадрового фундамента невозможна ни профилактика, ни качественное реагирование. В этом смысле социальная поддержка сотрудников МВД — не льгота, а инвестиция в безопасность региона.

В Чувашии действуют меры, которые напрямую влияют на привлекательность службы: приоритетное зачисление детей сотрудников МВД в школы и детские сады, предоставление мест в оздоровительных лагерях, компенсация проезда к месту службы. Отдельно стоит программа формирования муниципального жилищного фонда, ориентированная на привлечение молодых специалистов в малые населенные пункты.

Эти меры не всегда заметны внешне, но именно они формируют устойчивость системы в долгосрочной перспективе — особенно в условиях общей кадровой конкуренции между регионами.

Коллегия МВД стала не только площадкой для анализа, но и моментом признания заслуг. Отличившиеся сотрудники были награждены государственными и ведомственными наградами. Указом Президента Российской Федерации медалью «За отличие в охране общественного порядка» отмечены подполковник полиции Руслан Трофимов и капитан полиции Анатолий Ершов. Приказом министра внутренних дел России медалью МВД «За доблесть в службе» награждены подполковники полиции Антон Комиссаров, Наталья Сорокина, Сергей Иванов и Сергей Федоров, майор полиции Эдуард Дружинин.

Подведены итоги и на уровне территориальных подразделений. В рейтинге районных органов МВД первое место занял отдел МВД России «Ибресинский», второе — МО МВД России «Алатырский», третье — МО МВД России «Вурнарский». Особо отмечены спортивные достижения сотрудников: по итогам Спартакиады по служебно-прикладным видам спорта лучшими стали отдельный батальон охраны и конвоирования, Управление МВД по городу Чебоксары и специализированный батальон ДПС Госавтоинспекции.

Выступления на коллегии ясно показали: безопасность в Чувашии рассматривается не как изолированная функция силового блока, а как базовое условие социального и экономического развития. Именно стабильность, управляемость и доверие позволяют региону привлекать инвестиции, развивать инфраструктуру, удерживать и возвращать людей. И в этом смысле совместная работа Правительства Чувашии и МВД — не декларация, а выстроенная система, где каждый следующий шаг опирается на результаты предыдущего. 2026 год обозначен как этап дальнейшего укрепления этой модели — без самоуспокоенности, но с четким пониманием приоритетов и ответственности.