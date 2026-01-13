Республика выходит на новый уровень развития

Планов много — цель одна

На прошлой неделе Глава Чувашии Олег Николаев провел ряд встреч с руководителями профильных министерств и подведомственных им организаций. Была дана оценка результатам работы за прошлый год и рассмотрены планы реализации отраслевых стратегий.

«Земский тренер» — на старте

Согласно соцопросу, Чувашия заняла 14-е место в стране и второе — в Приволжском федеральном округе по уровню удовлетворенности граждан условиями для занятий спортом. В прошлом году на развитие отрасли было направлено свыше 3 млрд рублей. При этом удалось не только обновить рекорд по числу спортсменов из республики в сборных России — их стало 399 по 34 видам спорта, но и войти в тройку регионов-лидеров по эффективности выполнения норм ГТО, доложил министр физической культуры и спорта Василий Петров.

Особое внимание уделяется строительству крупных спортивных объектов. Как отметил Олег Николаев, в республике реализуются три масштабных проекта, которые станут центрами компетенций в разных видах спорта. Это не только повысит уровень подготовки атлетов, но и привлечет инвестиции, даст импульс туризму и сфере общественного питания.

С 2022 года Чувашия входит в топ-регионов по внедрению цифровых решений в сфере физической культуры. В 2026 году запланирован переход на новый этап трансформации: через систему «Мой спорт» и портал госуслуг будут расширяться электронные сервисы для спортсменов и организаторов мероприятий.

МЕЖДУ ТЕМ В школах продолжают развивать спортивные программы. К уже знакомым «Самбо в школу», «Шахматы в школу» и «Волейбол в школу» в этом году добавятся проекты по лыжным гонкам, биатлону и легкой атлетике.

На 2026 год в республике запланировано около 500 спортивных мероприятий, запуск новой грантовой программы для лучших спортивных школ и усиление взаимодействия между ведомствами. Особое внимание — удобству детей: Глава региона поручил синхронизировать расписание школьных автобусов с графиком тренировок, чтобы ребятам было проще добираться до секций.

Наконец, в этом году стартует программа «Земский тренер»: 12 специалистов, которые начнут работать в сельских спортивных школах, получат по миллиону рублей в качестве единовременной выплаты. Это должно помочь привлечь квалифицированные кадры в отдаленные районы и сделать спорт по-настоящему доступным для всех.

Экономия от конкуренции

По итогам работы закупочной системы за 2025 год республика вошла в пятерку лучших регионов России по прозрачности госзакупок среди всех 85 субъектов федерации. Об этом сообщил на встрече с Олегом Николаевым руководитель Госслужбы по конкурентной политике и тарифам Сергей Егоров. Также за прошлый год в регионе провели более 17 тыс. конкурентных процедур, а общий объем закупок достиг рекордных 73,5 млрд рублей — это почти на треть больше, чем в 2024 году. Благодаря конкуренции между поставщиками удалось сэкономить свыше 5 млрд рублей бюджетных средств. По этому показателю Чувашия первая в Приволжском федеральном округе и девятая в стране.

Однако, как отметил Глава региона, остаются проблемы: часть торгов так и не состоялась из-за отсутствия участников. Чтобы решить этот вопрос, Олег Николаев поставил задачу свести к 2030 году такие случаи к минимуму. В этом помогут цифровые технологии, включая искусственный интеллект, а также новый подход к отбору подрядчиков через систему ЭКГ-рейтинга. «Ответственный бизнес должен получать приоритет», — подчеркнул Олег Алексеевич.

Надо сказать, что цифровизация закупок в республике идет полным ходом. В прошлом году запустили «Электронный магазин закупок малого объема» — платформу для товаров, работ и услуг стоимостью до 600 тыс. рублей. Через нее уже разместили 10 тыс. закупок, и конкуренция принесла дополнительную экономию в 207 млн рублей. Также заработала «Витрина закупок Чувашской Республики» — единый портал, где собраны все региональные тендеры.

Не менее важна и работа по контролю тарифов. В 2025 году благодаря проверкам и пересмотру заявок ресурсоснабжающих организаций удалось предотвратить завышение тарифов почти на 5,5 млрд рублей. Из более чем 900 принятых тарифных решений большинство компаний установили справедливые, а не завышенные ставки.

«Для нас главное, чтобы финансовая нагрузка на жителей была минимальной. Мы сохраняем одни из самых низких показателей в ПФО. Чувашия — лидер в Приволжском федеральном округе по самым низким тарифам на вывоз мусора по итогам ноября. Стоимость электроэнергии, газа и воды у нас ниже, чем в среднем у соседей», — сказал Олег Николаев.

КСТАТИ С 2025 года в республике также внедряется новая аналитическая система «Аналитика-СМАРТ». Она позволяет в реальном времени отслеживать, как организации выполняют свои обязательства по закупкам, и следить за тем, чтобы бюджетные деньги тратились эффективно и прозрачно.

Забота о каждом жителе

На встрече Олега Николаева и министра труда и социальной защиты Алены Елизаровой обсудили первые итоги реализации Стратегии развития социальной политики до 2030 года. Уже сегодня в республике запущены десятки инициатив, которые помогают людям уверенно строить свое будущее.

По вопросу трудоустройства: в рамках национального проекта «Кадры» в 2025 году обучение прошли 1737 человек, и более 85% из них нашли работу. В этом году планируется подготовить еще как минимум тысячу специалистов, с учетом реальных запросов работодателей.

«Мы в десятке лучших регионов страны по качеству работы кадровых центров, — подчеркнул Олег Николаев. — Помогаем молодежи, мамам в декрете и ветеранам получить востребованные профессии и найти достойное место в жизни. Главное — ориентироваться на потребности предприятий. Вкладывая время и ресурсы в людей и востребованные компетенции, мы закладываем основу развития завтрашнего дня».

Еще одно важное направление — поддержка участников специальной военной операции. Проект «Шаг в мирную жизнь», разработанный в Чувашии, уже получил федеральное признание и рекомендован к внедрению в других регионах. Сегодня 67% вернувшихся бойцов уже трудоустроены. Но, как отметил Глава республики, им нужны еще реабилитация, психологическая поддержка, условия для полноценной жизни. «В этом направлении необходимо работать системно и не ослаблять внимание», — заявил Олег Николаев.

С 2024 года Чувашия участвует в пилотном проекте «Система долговременного ухода» — помощь уже получают 233 человека, в первую очередь это ветераны войн, участники СВО и те, кто нуждается в постоянном уходе. А с этого года стартует пробная программа для детей, которым впервые установили инвалидность. Им будут выдавать электронные сертификаты на реабилитационные услуги. Координировать процесс будет Республиканский реабилитационный центр, а дополнительной площадкой станет Кугесьский детский дом-интернат.

Чтобы помощь доходила до каждого, в муниципалитетах развивают сеть реабилитационных кабинетов и мобильных бригад. В Чебоксарах, Новочебоксарске и Шумерлинском округе уже работают отделения, охватывающие более 1600 человек — от малышей до взрослых.

ЦИФРА В Чувашии действует 8 семейных многофункциональных центров

«Наша главная задача — заботиться о каждом жителе Чувашии, особенно о тех, кто нуждается в особой поддержке, — сказала Алена Елизарова. — Большое внимание уделяется обеспечению комплексной помощи семьям, активному вовлечению пожилых граждан в общественную жизнь и оказанию квалифицированной поддержки уязвимым слоям населения».

«Чувашгаз»: путь трансформации

Олег Николаев также ознакомился со Стратегией развития предприятия «Чувашгаз» Минстроя Чувашии на 2026–2030 годы. Документ задает курс на переход компании из традиционной коммунальной службы в современного, технологичного и клиентоориентированного оператора. Основные цели — модернизация инфраструктуры, цифровизация и расширение присутствия в муниципалитетах.

Одно из ключевых решений — передача школьных котельных под управление «Чувашгаза». Речь не о том, чтобы взять на себя убыточные активы, а о том, чтобы обеспечить профессиональное, безопасное и надежное обслуживание, пояснил Олег Николаев. Он поручил предприятию в срочном порядке разработать и запустить механизм такой передачи совместно с профильным министерством.

Масштабная модернизация инфраструктуры коснется в ближайшие пять лет Алатырь, Шумерлю, Козловку, Ядрин, а также Урмарский, Шемуршинский, Вурнарский муниципальные округа. Здесь построят и реконструируют десятки блочно-модульных котельных и тепловых сетей. Это позволит обновить устаревшее оборудование и значительно повысит стабильность теплоснабжения.

Цифровизация станет еще одним драйвером изменений. В рамках проекта «Умная теплосеть» внедрят интеллектуальные системы учета тепла и автоматизированные диспетчерские комплексы, которые позволят в реальном времени отслеживать состояние сетей, быстро реагировать на сбои и управлять оборудованием дистанционно. Для жителей республики обновленный сайт «Чувашгаза» внедрит платежный сервис, личный кабинет, появится мобильное приложение и виртуальная приемная. Постепенный переход на электронные платежные документы повысит удобство и оперативность расчетов.

Глава региона также поручил руководству компании использовать возможности федерального проекта «Эффективный регион» для повышения производительности и снижения ошибок за счет цифровых решений и оптимизации процессов.