«Работа дарит радость»

Выбор профессии для молодого врача Цивильской центральной районной больницы Раисы Платоновой был предрешен рождением в медицинской династии, насчитывающей 15 представителей различных отраслей и почти 270 лет общего трудового стажа. Фельдшеры, анестезисты, педиатры, психиатры, представители других специальностей — всех их объединяет любовь к выбранному делу.
«Помню, как в детстве я постоянно проводила время у мамы на работе, — вспоминает Раиса. — Она посвятила себя помощи детям, к которым относится как к родным. Ее улыбка и нежный голос успокаивают не только маленьких непосед, но и родителей, волнующихся за своих крох».
Мама Альбина Васильевна сегодня трудится медицинской сестрой. Именно она воодушевила и стала главным примером для своих детей. Старший брат Денис работает фельдшером в скорой помощи. Тети, дяди, двоюродные сестры и братья нашей героини — также в медицине.
«Когда училась в школе, с меня биологию и химию спрашивали не только на уроках, но и дома, — продолжает свой рассказ Раиса. — Это упорство я пронесла через всю учебу, в том числе и в вузе».
Уже на пятом курсе медицинского факультета ЧГУ имени И.Н. Ульянова, когда начались сложные ковидные годы, наша собеседница начала работать в кардиологическом отделении, искренне стараясь помочь каждому. Позже она выбрала для себя другое направление.
«Среди моих знакомых и подруг были девушки, которые никак не могли стать мамами, и я очень хотела им помочь. Именно поэтому я решила стать акушером-гинекологом. И сегодня моя работа дает мне душевное тепло и радость», — с улыбкой говорит Раиса.
Правильность выбора подтверждают благодарные пациентки, которые после многих лет безуспешных попыток смогли прижать к груди розовощеких малышей. Помощь пришла и к женщинам с серьезными заболеваниями. Буквально на днях молодой врач поставила точный диагноз, который подтвердили профильные специалисты Республиканского клинического онкологического диспансера, отметившие правильность назначенного лечения.
Успех молодых специалистов также складывается благодаря наставничеству. В Цивильской больнице уделяют пристальное внимание не только привлечению кадров, но и повышению престижа медицинских профессий. В 2025 году команду учреждения пополнили 58?новых сотрудников, на подходе еще 25?«целевиков». Каждый из них, как и Раиса Платонова, надевая белый халат, отдает всего себя благополучию пациентов.
ЛАРИСА ТАРАСОВА,
министр здравоохранения Чувашии:
«Во всех медицинских организациях внедрено наставничество, лучшим ежегодно вручается ведомственная награда «Почетный наставник». Кроме того, по поручению Главы Чувашии Олега Николаева на базе Института усовершенствования врачей создан республиканский кадровый центр по подбору и развитию медицинского персонала. В настоящее время ведется работа по формированию команды центра, планирование образовательных мероприятий для его сотрудников».
АНДЖЕЛА СПИРИДОНОВА,
главный врач Цивильской центральной районной больницы:
«Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» мы видим, как постепенно меняется ситуация с кадрами в нашей больнице. Каждый новый сотрудник — это человек, который вкладывает свои знания и душу в помощь пациентам. Программы целевого обучения и «Земский фельдшер», социальные гарантии для молодых специалистов — все это работает на одну цель: чтобы жители нашего округа могли получать качественную медицинскую помощь рядом с домом. Мы гордимся нашим коллективом и уверены: совместными усилиями мы сможем и дальше развивать здравоохранение в округе».