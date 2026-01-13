«Работа дарит радость»

Выбор профессии для молодого врача Цивильской центральной районной больницы Раисы Платоновой был предрешен рождением в медицинской династии, насчитывающей 15 представителей различных отраслей и почти 270 лет общего трудового стажа. Фельдшеры, анестезисты, педиатры, психиатры, представители других специальностей — всех их объединяет любовь к выбранному делу.

«Помню, как в детстве я постоянно проводила время у мамы на работе, — вспоминает Раиса. — Она посвятила себя помощи детям, к которым относится как к родным. Ее улыбка и нежный голос успокаивают не только маленьких непосед, но и родителей, волнующихся за своих крох».

Мама Альбина Васильевна сегодня трудится медицинской сестрой. Именно она воодушевила и стала главным примером для своих детей. Старший брат Денис работает фельдшером в скорой помощи. Тети, дяди, двоюродные сестры и братья нашей героини — также в медицине.

«Когда училась в школе, с меня биологию и химию спрашивали не только на уроках, но и дома, — продолжает свой рассказ Раиса. — Это упорство я пронесла через всю учебу, в том числе и в вузе».

Уже на пятом курсе медицинского факультета ЧГУ имени И.Н. Ульянова, когда начались сложные ковидные годы, наша собеседница начала работать в кардиологическом отделении, искренне стараясь помочь каждому. Позже она выбрала для себя другое направление.

«Среди моих знакомых и подруг были девушки, которые никак не могли стать мамами, и я очень хотела им помочь. Именно поэтому я решила стать акушером-гинекологом. И сегодня моя работа дает мне душевное тепло и радость», — с улыбкой говорит Раиса.

Правильность выбора подтверждают благодарные пациентки, которые после многих лет безуспешных попыток смогли прижать к груди розовощеких малышей. Помощь пришла и к женщинам с серьезными заболеваниями. Буквально на днях молодой врач поставила точный диагноз, который подтвердили профильные специалисты Республиканского клинического онкологического диспансера, отметившие правильность назначенного лечения.

Успех молодых специалистов также складывается благодаря наставничеству. В Цивильской больнице уделяют пристальное внимание не только привлечению кадров, но и повышению престижа медицинских профессий. В 2025 году команду учреждения пополнили 58?новых сотрудников, на подходе еще 25?«целевиков». Каждый из них, как и Раиса Платонова, надевая белый халат, отдает всего себя благополучию пациентов.