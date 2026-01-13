И кормилец, и защитник

2026 год по Восточному календарю — год Лошади. На нашей планете нет, наверное, человека, который бы не любил, не обожал этих красивых животных, словно данных нам Всевышним — Богом в дар для благополучного существования на земле.

Помню, мы, деревенские мальчики, с огромным желанием ухаживали за лошадьми и их детьми-жеребятами, подкармливали их в конюшнях нашего колхоза «Слава». Своим богатым опытом делились с нами конюхи — Алимжан, Нурулла, Равил, вместе с ними мы давали имена вновь родившимся жеребятам. Летом мы водили их на ночное кормление на луга соседнего с нашей деревней села Верхние Лащи Буинского района Татарстана. Тогда конюхи нам разрешали садиться верхом, а потом, в жаркие дни, купать лошадей в озере посреди нашей деревни.

А еще у нас в колхозе был жеребец по кличке Вожатый — крупный, славный, вороной масти. Его кормили отдельно, дополнительно, как производителю, давали вдоволь сена, овса, морковь, а в случный период даже куриные яйца и молоко. За ним ухаживал сам бригадир нашего колхоза. Вожатый мог перевозить до 1,5-2 тонн груза, для него имелись особые, большого размера, сбруи, хомут и, конечно, крупная телега и железные сани.

Своя лошадь у нас в хозяйстве появилась, когда мне было уже десять лет. Когда отец привел жеребенка с рынка, моей радости не было границ. Назвали его Буяном, а сынка потом — Орликом.

Во взрослой жизни я также с удовольствием пользовался лошадьми. Так, когда работал агрономом в колхозе «Авангард» (это деревни Аранчеево и Белая Воложка) в 1971-1974 годах, за мной закрепили резвого Мотора и хорошие сани. Во время посевной Мотору приходилось попотеть, так как я с утра до вечера был на нем верхом и по два-три раза наведывался до бригадных токов, складов семян, удобрений и мастерских сельхозмашин. Постоянно контролировал, организовывал работу посевных комплексов. А когда Мотору необходимо было давать положенный отдых, с разрешения председателя Н.М. Дергачева и старшего конюха аранчеевской бригады Петра Кошкина не давал покоя племенным жеребцам колхоза — Висле и Амуру. Видимо, сам Петр Павлович дал им эти клички, потому что был участником Великой Отечественной войны и семь лет провоевал за нашу Родину.

Став председателем колхоза, я продолжал ездить и верхом, и на конных санях зимой. Вспоминая историю трудовой деятельности тех лет, не могу не описать, как в апреле 1972 года вместе с четырехлетней дочкой Альфией верхом на Амуре навестил жену в роддоме в селе Турминское, когда родился сын Наиль. Тогда мы жили в Аранчеево, и вот, пройдя лесочек на пути к Турминскому, наш жеребец пошел галопом по мерзлой мокрой земле, и мне непросто было его успокоить и не уронить дочку или самому не свалиться.

А вот во второй раз я все же оказался под конем — уже будучи в должности районного бригадира, начальника управления сельского хозяйства Яльчикского райисполкома, в 1978 году. Тот год был дождливым. Осенью, во время уборки, даже на служебном «уазике» получалось добраться только по асфальтированной дороге, поэтому я брал коня в колхозной конюшне и скакал верхом по полям — напрямик к уборочным агрегатам. Однажды конь, споткнувшись, перекувыркнулся через голову, в итоге у меня возникли смещение дисков, трещины позвоночника и четыре грыжи в поясничном отделе. Считаю, что легко отделался — меня, видимо, сам Бог и его ангелы взяли под свое крыло.

Когда думаю о лошадях, невольно вспоминаются строки из татарской песни:

Кайларда гына булмый,

Нилэр генэ курми

Ир белэн аш бамы!

В переводе на русский это звучит так:

Где только не бывают,

Что только не видят

Головы джигита и коня!

Велика роль лошадей в защите Родины — во время Великой Отечественной войны и на фронте, и в тылу они вместе с людьми переживали все тяготы и лишения. Они и кормильцы наши, и заслуженные победители!

Тракторы облегчили жизнь на селе, но никакой мотор не взрастит в мальчишке чувства ответственности, восторга и гордости, которые рождаются, когда он впервые садится верхом на лошадь. Фото Бориса Иванова, предоставлено Музеем фотокорреспондентов Чувашии

Арибзян Багаутдинов

Об авторе

Арибзян Багаутдинов по образованию агроном. За высокие достижения награжден орденом «Знак Почета», удостоен Почетной грамоты Министерства сельского хозяйства РСФСР. Долгие годы работал председателем колхоза, начальником управления сельского хозяйства Яльчикского райисполкома. Сегодня — активный член Ассоциации ветеранов агропромышленного комплекса Чувашии.

На этой фотографии 1981 года Арибзян Минуллович среди своих сокурсников и преподавателей агрофака Чувашского государственного сельхозинститута (ныне — аграрный университет) во время встречи в честь 10-летия выпуска из вуза. «Где же вы теперь, друзья-однокурсники?» — говорит он, надеясь, что кто-то узнает себя и откликнется.