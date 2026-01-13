В ЧувГУ прошли мероприятия, посвященные Дню российского студенчества

Молодые зря времени не теряют

Начало было торжественным — хор университета на латинском языке исполнил всемирно известный студенческий гимн «Гаудеамус», призывающий молодежь радоваться жизни и ценить моменты ученичества. Председатель Совета ректоров вузов Чувашии и ректор ЧувГУ имени И.Н. Ульянова Андрей Александров в своем выступлении напомнил важную истину: бывших студентов не бывает, ведь дух поиска и жажда знаний остаются с человеком навсегда.

Эту мысль поддержал и Глава республики Олег Николаев. Он отметил, что университет становится площадкой, где рождаются идеи для будущего страны: «Именно вы, сегодняшние студенты, являетесь генераторами идей для проектов завтрашнего дня, которые рождаются в ходе ваших дискуссий и поисков. Мы, со своей стороны, стараемся всячески поддерживать молодежь».

Доказательством того, что таланты молодежи ценят на самом высоком уровне, стало вручение свидетельств о назначении специальных стипендий Главы Чувашской Республики 25 студентам за особую творческую устремленность. Все награжденные — победители и призеры международных, всероссийских и региональных конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований и научных конференций.

Депутат Государственной Думы Алла Салаева, обращаясь к залу, отметила высокую ответственность, которую накладывают полученные награды: «Статус лауреата обязывает правильно выбрать направление своего роста. Желаю вам пронести эмоцию студенчества через всю жизнь как символ настоящей дружбы». Особо депутат затронула тему личного счастья, пожелав ребятам встретить свою вторую половинку и создать крепкую семью, подчеркнув, что сегодня по поручению Президента поддержка студенческих семей является приоритетом для страны.

Череда награждений охватила, кажется, все сферы студенческой жизни: овациями встречали не только отличников, но и победителей квизов, турниров и даже интерактивного футбола. Гостей праздника порадовали концертом с участием творческих коллективов университета. Так, фолк-группа «Пятница» исполнила композицию «Русь». Следом зрители завороженно следили за кумыкским танцем: девушки в белоснежных платьях плавно двигались по сцене, напоминая лебедей, а мастерская чечетка юношей заставила зал аплодировать в такт.

Танцевальная сборная университета поразила зал своим номером, настолько эмоциональным и глубоким, что зрители наблюдали за движениями артистов, затаив дыхание. Искренний отклик вызвало и выступление иностранных студентов — прекрасный вокал африканских девушек никого не оставил равнодушным. К слову, в этом году в конкурсе «Иностранный студент года» лидировали будущие медики из Индии, Замбии и Египта.

Одним из самых запоминающихся моментов стало выступление команды по чирлидингу. Спортсмены разыграли настоящую сцену из кинофильма «12 стульев» с колоритным моряком, дополнив сюжет сложными акробатическими элементами и полетами над сценой. Завершился вечер по доброй традиции угощением горячим сбитнем и исполнением еще одного гимна студентов — легендарной песни «Во французской стороне…».

Анастасия Рыбакова