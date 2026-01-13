День студента: какие возможности открывает Сбер молодым жителям Чувашии?

Каждый год в самый разгар зимней сессии наступает День российского студенчества – любимый праздник всех учащихся вузов. Согласно исследованию Центра внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ, Сбер занимает первое место в рейтинге самых привлекательных работодателей для российской молодёжи: школьники и студенты называют банк желаемым первым местом работы чаще других компаний. Поэтому специально к Дню студента мы встретились с управляющим Чувашским отделением Сбербанка Анастасией Трутневой и выяснили, какие возможности и программы один из крупнейших работодателей предлагает студентам нашей республики.

— Анастасия Геннадьевна, расскажите о том, какие инициативы реализовал Сбер для студентов Чувашии за последний год?

— Работа с молодежью – один из главных фокусов внимания нашей команды. В прошлом году мы запустили менторскую ИИ-гостиную Сбера на базе крупнейшего вуза нашего региона — Чувашского госуниверситета. Это уникальный формат современного пространства для нетворкинга и общения, где студенты, преподаватели и эксперты рынка делятся опытом и практическими инструментами, знакомятся с возможностями искусственного интеллекта. В рамках работы менторской ИИ-гостиной эксперты банка еженедельно проводят открытые встречи: лекции, практические задания, деловые игры и проектные мероприятия. Также продолжает работу менторская гостиная Сбера в Чебоксарском кооперативном университете.

— А что планируете к празднику?

— В течение января и февраля наши эксперты проведут в образовательных учреждениях обучающие лекции по финансовой грамотности, инвестициям и управлению личными финансами, а также обучение по основам работы с искусственным интеллектом и использованию возможностей нейросетей в повседневной жизни.

— Образование в вузах сейчас довольно дорогостоящее. Предлагает ли Сбербанк специальные продукты для помощи будущим специалистам?

— Да, мы помогаем получить студентам кредит на образование с господдержкой. Такой кредит можно взять на оплату одного семестра, года или обучения целиком. Во время обучения и 9 месяцев после окончания учёбы студент платит только часть процентов по кредиту, а после получения диплома есть ещё 15 лет на возврат основного долга. Но можно погасить кредит досрочно в любой момент.

— Какие условия для получения такого кредита?

— Довольно простые: нужно быть абитуриентом или студентом аккредитованного вуза или ссуза старше 14 лет. Для оформления кредита потребуется паспорт и договор с учебным заведением. Если студенту от 14 до 18 лет, понадобится письменное согласие родителей или законных представителей.

— А есть ли у Сбера собственные образовательные программы для студентов?

— Да, мы понимаем, как важно на старте пути важно определить профессиональные ориентиры и осознанно подойти к выбору специальности. Поэтому в Сбере разработали специальную бесплатную образовательную платформу —«Карьера будущего». Это мультиформатная образовательная программа, которая научит быть успешным в современной бизнес-среде. Программа поможет сформировать новые актуальные навыки и повысить шансы на успешное трудоустройство. Кроме того, учебный материал включает занятия по цифровым технологиям, развитию профессиональных компетенций и формированию необходимых качеств для современного рынка труда.

— Какие направления включает в себя программа?

— Первое – это тренды и то, как меняется среда работы. Здесь спикеры будут рассказывать о том, как ведущие технологические тренды меняют ландшафт будущей экономики, бизнеса и профессиональной среды. Второе – трансформация профессий. Это о том, как изменятся востребованные профессии, какие требования предъявляет междисциплинарность к новым компетенциям, и как грамотно построить свой профессиональный путь. Третье – как приобрести навыки, востребованные работодателем. И четвертое – как быть успешным на рынке труда. Эксперты проведут мастер-классы о навыках трудоустройства, технологиях самопрезентации на рынке труда, искусстве составления резюме.

— Сейчас многие молодые люди делают ставку не на работу в найме, а на развитие собственного дела. Какие программы поддерживает Сбербанк для студентов, которые хотят создать свой бизнес?

— Мы развиваем несколько уникальных образовательных платформ, помогающих развивать предпринимательский дух среди молодёжи. Одна из них — студенческий акселератор Сбера. Это программа по запуску и развитию технологических бизнес-проектов для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов. Программа помогает не только протестировать свою идею, но и привлечь первых клиентов, выйти на рынок с рабочим продуктом, получить инвестиции и реализовать выпускную квалификационную работу в формате стартапа.

— А можно ли будет пройти какое-то обучение и получить полезные знания в рамках программы?

— Конечно, в процессе работы над проектом участники прокачают ключевые компетенции: проектная работа, публичные выступления, навыки выстраивать командную работу, а лучшие команды получат гранты на развитие стартапов. Сбор заявок на участие проводится круглогодично.

— Сбер активно продвигает тему цифровых технологий. Что вы предлагаете тем студентам, которые видят свое будущее в этой сфере?

— Таких ребят мы ждём в «Школе 21» — школе цифровых технологий от Сбера, где все желающие старше 18 лет могут бесплатно получить востребованную ИТ-профессию и стать цифровыми инженерами.

— А какие направления есть для обучения и где находятся ближайшие к Чебоксарам кампусы?

— На основном этапе обучения участники смогут выбрать направление разработки: бэкенд, фронтенд, мобильную разработку или GameDev. Кроме того, в «Школе 21» доступны восемь программ, где владение кодом не столь важно, но необходимо для автоматизации процессов и сбора данных. Это кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps и обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, тестирование программного обеспечения (QA), биоинформатика, управление проектами и UX/UI-дизайн. Ближайшие к Чебоксарам кампусы находятся в Нижнем Новгороде, Казани и Перми.

— Благодарим вас за интервью и интересные программы для молодежи Чувашии!

— Спасибо, ждем студентов в Сбере – уверена, что каждый найдет для себя полезное применение своих талантов.