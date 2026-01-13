МТС возглавила региональное отделение Национального совета по корпоративному волонтерству в Чувашии

Чувашия, РФ – ПАО «МТС», цифровая экосистема, анонсирует появление регионального отделения Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Чувашской республике. В рамках стратегической сессии «Корпоративное волонтерство как драйвер для бизнеса и общества» 22 января участие в Совете обсудили 20 региональных общественных объединений и компаний из разных отраслей: промышленности, ритейла, строительства, а также социальной сферы. Деятельность совета направлена на популяризацию формата волонтерских активностей для решения актуальных социальных задач региона.

Чувашия стала 42 субъектом страны, где будут структурно реализовываться корпоративные волонтерские мероприятия. Среди потенциальных участников НСКВ с целью развития инструментов социальных изменений и построения корпоративного партнерства представители Сбербанка, Газпрома, Химпрома, Промтрактора, АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», АО «ЧЭАЗ», ООО «Хевел», Ассоциации специалистов социальных технологий Чувашской Республики, Торгово-промышленной палаты, Минприроды Чувашии, ЧувГУ имени И.Н. Ульянова, Союза женщин Чувашии, АО «Ситиматик» и застройщика «ИскоЧ». Участники совета объединят усилия для реализации в регионе социальных и благотворительных инициатив и проектов с участием корпоративных волонтеров – причем не только в формате крупных мероприятий, но и за счет активности в формате pro bono .

«В последние годы инициативы представителей бизнеса региона в рамках корпоративной ответственности стали носить системный характер – с устойчивым акцентом на их планирование эффективности инициатив. Такой подход близок МТС, учитывая экосистемный формат развития компании: в рамках корпоративной стратегии мы реализуем масштабные – в том числе, волонтерские проекты – направленные на создание диалога между бизнесом и обществом. МТС, как и все другие члены созданного отделения НСКВ, готовы делиться своей профессиональной экспертизой и прилагать уникальные компетенции для поддержки положительных изменений в регионе. Более того, НСКВ – это не просто объединение организаций для создания системного волонтерского движения, а еще и крайне эффективный инструмент В2В-взаимодействия и укрепления связей между социально ответственными компаниями и неравнодушными жителями», – подчеркивает директор филиала ПАО «МТС» в Чувашской Республике Нина Краснова.

В рамках корпоративных программ МТС придает особую роль развитию инновационных форматов и инструментов добровольчества – особенно связанных с применением цифровых и ИТ-технологий. Речь идет не только о просветительских и профориентационных проектах, но и инициативах по повышению цифровизации инфраструктуры для решения социальных задач – с помощью «умного» видеонаблюдения, платформенных и облачных сервисов, технологий искусственного интеллекта и других продуктов МТС.

Корпоративные волонтеры МТС привлекаются к реализации крупных благотворительных проектов компании, связанных с обучением детей разного возраста цифровых технологиям. Например, цифровая платформа «Поколение М», доступная по всей стране, включает образовательные треки, созданные при поддержке интеллектуальных волонтеров МТС. Сотрудники компании также реализуют проект «Виртуалити», где рассказывают школьникам о цифровых технологиях и помогают определиться с выбором будущей профессии в ИТ: знакомят с возможностями технологичных продуктов и способах их применения в бизнес-процессах, а также обучают практическим основам работы с нейросетями, азам 3D-моделирования и созданию чат-ботов. Кроме того, pro bono волонтеры МТС в качестве экспертов помогают студентам вузов России в подготовке выпускных квалификационных работ – для этого учащимся нужно стать участником федерального проекта «Системное решение» по направлению «Информатика, вычислительная техника, радиотехника и системы связи».

Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ)

Организация создана в 2014 году федеральными компаниями-лидерами в сфере корпоративной благотворительности и волонтерства для консолидации ресурсов и развития этих направлений в стране. С 2018 года НСКВ расширил деятельность и начал открывать региональные отделения по всей России – сейчас в семи федеральных округах действуют более 40 представительств НСКВ для создания и внедрения эффективных практик корпоративного волонтерства, а также кросс-функционального взаимодействия для повышения устойчивости местного бизнеса, локальных сообществ и добровольческого движения. К началу 2026 года в структуре и деятельности НСКВ заняты почти 500 бизнес- и социальных организаций по всей стране.